Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеря питомца: 7 фраз, которых стоит избегать
Аэропорт Магадана открывает новые горизонты
Способы посадки картофеля: что выбрать для вашего огорода?
Разработка, которая изменит интернет-технологии
Что приготовить из лишних мандаринов: лёгкий и витаминный салат
Город, где природа и цивилизация живут бок о бок — что нужно знать о жизни в Осло
Кем в юности работал певец Валерий Леонтьев до своей популярности
Как сохранить красоту и здоровье ногтей с гель-лаком между посещениями мастера?
На какие автомобили вырастут цены в начале 2025 года

Секрет идеального узбекского плова: что нельзя упускать

1:58
Еда

Мечтаете приготовить настоящий узбекский плов, а не рисовую кашу с мясом и овощами? Давайте разберёмся, какие шаги помогут добиться идеального результата.

Плов
Фото: Own work by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плов

Основа успеха — правильная посуда

Казан — незаменимый инструмент для приготовления плова. Его форма и толстые стенки обеспечивают равномерный нагрев, что критически важно для классического блюда. Альтернативы, такие как сковороды, кастрюли или мультиварки, могут дать вкусный результат, но это будет уже не плов.

Совет: для максимальной аутентичности готовьте на "живом" огне, например, на дровах.

Рис, который делает плов настоящим

Выбор риса — важнейший этап. Лучший сорт для узбекского плова — девзира. Этот плотный и ароматный рис сохраняет форму при готовке, впитывая ароматы специй и других ингредиентов.

Секрет в моркови

Если вы хотите добиться идеального вкуса, замените привычную оранжевую морковь на жёлтую. Именно с ней плов приобретает аутентичный восточный колорит.

Курдючный жир — незаменимый ингредиент

В Центральной Азии плов готовят на курдючном жире. Этот компонент придаёт блюду насыщенный вкус и аромат. Замена на растительное масло или сливочное существенно изменит вкус блюда.

Специи: душа плова

Зира — обязательный ингредиент настоящего узбекского плова. Без неё не получится достичь той самой пикантности и аромата. Для дополнительного вкуса и аромата добавьте барбарис, шафран или их смесь.

"Изюминка" блюда

Чтобы плов стал ещё вкуснее, добавьте необычный ингредиент. Например, изюм, который придаст блюду лёгкую сладость, или айву, способную обогатить его вкус интересными оттенками.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой Аудио 
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Российский шоу-бизнес
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Последние материалы
Потеря питомца: 7 фраз, которых стоит избегать
Аэропорт Магадана открывает новые горизонты
Способы посадки картофеля: что выбрать для вашего огорода?
Разработка, которая изменит интернет-технологии
Что приготовить из лишних мандаринов: лёгкий и витаминный салат
Город, где природа и цивилизация живут бок о бок — что нужно знать о жизни в Осло
Кем в юности работал певец Валерий Леонтьев до своей популярности
Как сохранить красоту и здоровье ногтей с гель-лаком между посещениями мастера?
На какие автомобили вырастут цены в начале 2025 года
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.