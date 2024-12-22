Секрет идеального узбекского плова: что нельзя упускать

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете приготовить настоящий узбекский плов, а не рисовую кашу с мясом и овощами? Давайте разберёмся, какие шаги помогут добиться идеального результата.

Фото: Own work by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Плов

Основа успеха — правильная посуда

Казан — незаменимый инструмент для приготовления плова. Его форма и толстые стенки обеспечивают равномерный нагрев, что критически важно для классического блюда. Альтернативы, такие как сковороды, кастрюли или мультиварки, могут дать вкусный результат, но это будет уже не плов.

Совет: для максимальной аутентичности готовьте на "живом" огне, например, на дровах.

Рис, который делает плов настоящим

Выбор риса — важнейший этап. Лучший сорт для узбекского плова — девзира. Этот плотный и ароматный рис сохраняет форму при готовке, впитывая ароматы специй и других ингредиентов.

Секрет в моркови

Если вы хотите добиться идеального вкуса, замените привычную оранжевую морковь на жёлтую. Именно с ней плов приобретает аутентичный восточный колорит.

Курдючный жир — незаменимый ингредиент

В Центральной Азии плов готовят на курдючном жире. Этот компонент придаёт блюду насыщенный вкус и аромат. Замена на растительное масло или сливочное существенно изменит вкус блюда.

Специи: душа плова

Зира — обязательный ингредиент настоящего узбекского плова. Без неё не получится достичь той самой пикантности и аромата. Для дополнительного вкуса и аромата добавьте барбарис, шафран или их смесь.

"Изюминка" блюда

Чтобы плов стал ещё вкуснее, добавьте необычный ингредиент. Например, изюм, который придаст блюду лёгкую сладость, или айву, способную обогатить его вкус интересными оттенками.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

