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Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот

1:45
Еда

Хотите удивить близких необычным и вкусным десертом? Попробуйте приготовить шоколадную колбасу! Это простое и бюджетное лакомство порадует даже самых взыскательных сладкоежек.

Шоколадная колбаса
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоколадная колбаса

Почему стоит попробовать

Создание шоколадной колбасы — это минимум затрат и усилий. Вам не придётся тратить время на сложные манипуляции у плиты или покупать дорогие ингредиенты. Всё, что понадобится, легко найти в ближайшем магазине.

Пошаговый рецепт шоколадной колбасы

Подготовка сухой смеси

  • Измельчите 150 граммов печенья и 50 граммов арахиса в глубокой миске.
  • Добавьте 75 граммов какао и 120 граммов сахарного песка. Тщательно перемешайте.

Приготовление шоколадной массы

  • Растопите 100 граммов шоколада и 100 граммов сливочного масла на медленном огне.
  • Для основы подойдёт любой шоколад: горький, молочный или белый — выбирайте по вкусу.

Смешивание и формирование

  • Залейте сухую смесь горячей шоколадно-масляной массой и перемешайте до однородности.
  • Переложите смесь на пергаментную бумагу, заверните, придав форму колбаски.

Заключительный этап

  • Отправьте заготовку в холодильник на 5 часов.

Через несколько часов вы получите десерт, который порадует всех без исключения.

Преимущества десерта

  • Лёгкость приготовления: подходит даже для начинающих.
  • Бюджетность: ингредиенты доступны каждому.
  • Универсальность: вкус можно менять, экспериментируя с разными видами шоколада.

Шоколадная колбаса — это отличный способ разнообразить меню и порадовать домочадцев.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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