Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот

Хотите удивить близких необычным и вкусным десертом? Попробуйте приготовить шоколадную колбасу! Это простое и бюджетное лакомство порадует даже самых взыскательных сладкоежек.
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Шоколадная колбаса
Почему стоит попробовать
Создание шоколадной колбасы — это минимум затрат и усилий. Вам не придётся тратить время на сложные манипуляции у плиты или покупать дорогие ингредиенты. Всё, что понадобится, легко найти в ближайшем магазине.
Пошаговый рецепт шоколадной колбасы
Подготовка сухой смеси
Измельчите 150 граммов печенья и 50 граммов арахиса в глубокой миске.