Шоколадная колбаса за 20 минут: простой рецепт без хлопот

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить близких необычным и вкусным десертом? Попробуйте приготовить шоколадную колбасу! Это простое и бюджетное лакомство порадует даже самых взыскательных сладкоежек.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоколадная колбаса

Почему стоит попробовать

Создание шоколадной колбасы — это минимум затрат и усилий. Вам не придётся тратить время на сложные манипуляции у плиты или покупать дорогие ингредиенты. Всё, что понадобится, легко найти в ближайшем магазине.

Пошаговый рецепт шоколадной колбасы

Подготовка сухой смеси

Измельчите 150 граммов печенья и 50 граммов арахиса в глубокой миске.

Добавьте 75 граммов какао и 120 граммов сахарного песка. Тщательно перемешайте.

Приготовление шоколадной массы

Растопите 100 граммов шоколада и 100 граммов сливочного масла на медленном огне.

Для основы подойдёт любой шоколад: горький, молочный или белый — выбирайте по вкусу.

Смешивание и формирование

Залейте сухую смесь горячей шоколадно-масляной массой и перемешайте до однородности.

Переложите смесь на пергаментную бумагу, заверните, придав форму колбаски.

Заключительный этап

Отправьте заготовку в холодильник на 5 часов.

Через несколько часов вы получите десерт, который порадует всех без исключения.

Преимущества десерта

Лёгкость приготовления : подходит даже для начинающих.

: подходит даже для начинающих. Бюджетность : ингредиенты доступны каждому.

: ингредиенты доступны каждому. Универсальность: вкус можно менять, экспериментируя с разными видами шоколада.

Шоколадная колбаса — это отличный способ разнообразить меню и порадовать домочадцев.