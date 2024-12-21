Быстрый и изысканный ужин: рецепт курицы на французский манер

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда просто не хочется тратить время на длительное приготовление и последующую уборку на кухне. В такие моменты на помощь приходят лёгкие рецепты, которые требуют всего одной посуды для готовки.

Фото: freepik курица с грибами

Редакция "Едим Дома" предлагает рецепт курицы по-дижонски — сытное блюдо из бёдер или голеней курицы с грибами в сливочно-горчичном соусе. Приготовить его можно быстро и легко.

Ингредиенты:

600 г куриных бёдер

250 г шампиньонов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. сушёного чеснока

0,5 ч. л. чёрного молотого перца

2 ст. л. оливкового масла

1 луковица

2 ст. л. муки

450 мл бульона

2 ст. л. дижонской горчицы

120 мл сливок 20%

тархун по вкусу

Способ приготовления:

Сначала приправьте каждый кусочек курицы солью и перцем, а затем обжарьте их на оливковом масле до золотистой корочки. После этого отложите мясо в сторону. В том же сотейнике обжарьте лук до прозрачности, а затем добавьте нарезанные произвольно грибы и продолжайте жарить овощи до получения золотистого цвета. На этом этапе добавьте смесь муки и измельчённого чеснока. Верните курицу обратно к овощам и влейте горячий бульон (или воду) и сливки, не забудьте добавить горчицу и тархун или другую любимую сушеную зелень. Сначала доведите блюдо до кипения, а затем уменьшите огонь и тушите около 20 минут до полной готовности.

Уточнения

Дижонская горчица (фр. Moutarde de Dijon) — традиционная французская горчица, названная в честь города Дижона в Бургундии.

