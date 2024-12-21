Быстрый и изысканный ужин: рецепт курицы на французский манер

Иногда просто не хочется тратить время на длительное приготовление и последующую уборку на кухне. В такие моменты на помощь приходят лёгкие рецепты, которые требуют всего одной посуды для готовки.
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курица с грибами
Редакция "Едим Дома" предлагает рецепт курицы по-дижонски — сытное блюдо из бёдер или голеней курицы с грибами в сливочно-горчичном соусе. Приготовить его можно быстро и легко.
Ингредиенты:
600 г куриных бёдер
250 г шампиньонов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. сушёного чеснока
0,5 ч. л. чёрного молотого перца
2 ст. л. оливкового масла
1 луковица
2 ст. л. муки
450 мл бульона
2 ст. л. дижонской горчицы
120 мл сливок 20%
тархун по вкусу
Способ приготовления:
Сначала приправьте каждый кусочек курицы солью и перцем, а затем обжарьте их на оливковом масле до золотистой корочки.
После этого отложите мясо в сторону. В том же сотейнике обжарьте лук до прозрачности, а затем добавьте нарезанные произвольно грибы и продолжайте жарить овощи до получения золотистого цвета. На этом этапе добавьте смесь муки и измельчённого чеснока.
Верните курицу обратно к овощам и влейте горячий бульон (или воду) и сливки, не забудьте добавить горчицу и тархун или другую любимую сушеную зелень.
Сначала доведите блюдо до кипения, а затем уменьшите огонь и тушите около 20 минут до полной готовности.
Уточнения
Дижонская горчица (фр. Moutarde de Dijon) — традиционная французская горчица, названная в честь города Дижона в Бургундии.