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Быстрый и изысканный ужин: рецепт курицы на французский манер

1:45
Еда

Иногда просто не хочется тратить время на длительное приготовление и последующую уборку на кухне. В такие моменты на помощь приходят лёгкие рецепты, которые требуют всего одной посуды для готовки.

курица с грибами
Фото: freepik
курица с грибами

Редакция "Едим Дома" предлагает рецепт курицы по-дижонски — сытное блюдо из бёдер или голеней курицы с грибами в сливочно-горчичном соусе. Приготовить его можно быстро и легко.

Ингредиенты:

  • 600 г куриных бёдер
  • 250 г шампиньонов
  • 1 ч. л. соли
  • 0,5 ч. л. сушёного чеснока
  • 0,5 ч. л. чёрного молотого перца
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. муки
  • 450 мл бульона
  • 2 ст. л. дижонской горчицы
  • 120 мл сливок 20%
  • тархун по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Сначала приправьте каждый кусочек курицы солью и перцем, а затем обжарьте их на оливковом масле до золотистой корочки.
  2. После этого отложите мясо в сторону. В том же сотейнике обжарьте лук до прозрачности, а затем добавьте нарезанные произвольно грибы и продолжайте жарить овощи до получения золотистого цвета. На этом этапе добавьте смесь муки и измельчённого чеснока.
  3. Верните курицу обратно к овощам и влейте горячий бульон (или воду) и сливки, не забудьте добавить горчицу и тархун или другую любимую сушеную зелень.
  4. Сначала доведите блюдо до кипения, а затем уменьшите огонь и тушите около 20 минут до полной готовности.

Уточнения

Дижонская горчица (фр. Moutarde de Dijon) — традиционная французская горчица, названная в честь города Дижона в Бургундии.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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