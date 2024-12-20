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Что приготовить к Новому году за 5 минут

1:26
Еда

После приготовления праздничных блюд, особенно салатов, обычно остаётся много недоиспользованных ингредиентов. Их можно создать новую закуску в средиземноморском духе. Издание NEWS.ru предлагает интересный рецепт закуски с фетой и оливками.

Сыр фета
Фото: freepik
Сыр фета

Ингредиенты: 

  • 1 упаковка сыра фета
  • 90 г сливочного масла
  • 2 дольки чеснока
  • 50 г грецких орехов
  • ½ ч. л. сушёного базилика
  • зелень по вкусу
  • немного маслин для украшения

Способ приготовления: 

  1. С помощью блендера измельчите масло с зеленью, чесноком, орехами и базиликом в блендере. Затем добавьте фету — не обязательно использовать всю упаковку, можно взять оставшуюся часть от канапе или греческого салата.
  2. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и украсьте их маслинами перед подачей. Эта закуска готовится всего за несколько минут и станет настоящим украшением стола.

Теми же ингредиентами можно создать простой, но вкусный салат, добавив лишь 1 чайную ложку лимонного сока, немного лимонной цедры и оливки.

  1. Смешайте маслины, кубики феты, цедру, чеснок и зелень (например, укроп). Заправьте всё это соком и оливковым маслом. Это блюдо отлично сочетается с рыбой и белым вином.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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