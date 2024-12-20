Что приготовить к Новому году за 5 минут

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

После приготовления праздничных блюд, особенно салатов, обычно остаётся много недоиспользованных ингредиентов. Их можно создать новую закуску в средиземноморском духе. Издание NEWS.ru предлагает интересный рецепт закуски с фетой и оливками.

Фото: freepik Сыр фета

Ингредиенты:

1 упаковка сыра фета

90 г сливочного масла

2 дольки чеснока

50 г грецких орехов

½ ч. л. сушёного базилика

зелень по вкусу

немного маслин для украшения

Способ приготовления:

С помощью блендера измельчите масло с зеленью, чесноком, орехами и базиликом в блендере. Затем добавьте фету — не обязательно использовать всю упаковку, можно взять оставшуюся часть от канапе или греческого салата. Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и украсьте их маслинами перед подачей. Эта закуска готовится всего за несколько минут и станет настоящим украшением стола.

Теми же ингредиентами можно создать простой, но вкусный салат, добавив лишь 1 чайную ложку лимонного сока, немного лимонной цедры и оливки.

Смешайте маслины, кубики феты, цедру, чеснок и зелень (например, укроп). Заправьте всё это соком и оливковым маслом. Это блюдо отлично сочетается с рыбой и белым вином.

Уточнения

Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).



