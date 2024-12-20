Что приготовить к Новому году за 5 минут

После приготовления праздничных блюд, особенно салатов, обычно остаётся много недоиспользованных ингредиентов. Их можно создать новую закуску в средиземноморском духе. Издание NEWS.ru предлагает интересный рецепт закуски с фетой и оливками.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Теми же ингредиентами можно создать простой, но вкусный салат, добавив лишь 1 чайную ложку лимонного сока, немного лимонной цедры и оливки.
Оли́ва европе́йская или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево (лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae).
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