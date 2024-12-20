Нужно ли мыть говядину перед приготовлением? Шеф-повара поставили точку в этом споре

Говядина занимает лидирующие позиции среди красного мяса по своей питательной ценности. Однако, чтобы правильно приготовить это мясо, важно не только выбрать качественный продукт и рецепт, но и правильно его подготовить.
Многие домохозяйки начинают процесс непосредственно с промывания говядины под струей воды или замачивания в ней. Тем не менее, шеф-повара предупреждают, что это не всегда необходимо и может быть даже небезопасно.
Кулинарные специалисты подчеркивают: если вы все же решили промыть мясо, следует тщательно следить за тем, чтобы вода не касалась других продуктов и кухонной утвари. Это связано с тем, что просто промывание не удаляет бактерии, а может, наоборот, способствовать их распространению.
В процессе термической обработки вредные микроорганизмы все равно погибнут, поэтому промывать говядину не рекомендуется.
Еще один ключевой момент при приготовлении вкусного блюда — это правильная нарезка. Говядину следует резать поперек волокон, чтобы мышечные ткани не укорачивались и сохранили свои белковые свойства.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.
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