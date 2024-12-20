Нужно ли мыть говядину перед приготовлением? Шеф-повара поставили точку в этом споре

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Говядина занимает лидирующие позиции среди красного мяса по своей питательной ценности. Однако, чтобы правильно приготовить это мясо, важно не только выбрать качественный продукт и рецепт, но и правильно его подготовить.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Многие домохозяйки начинают процесс непосредственно с промывания говядины под струей воды или замачивания в ней. Тем не менее, шеф-повара предупреждают, что это не всегда необходимо и может быть даже небезопасно.

Кулинарные специалисты подчеркивают: если вы все же решили промыть мясо, следует тщательно следить за тем, чтобы вода не касалась других продуктов и кухонной утвари. Это связано с тем, что просто промывание не удаляет бактерии, а может, наоборот, способствовать их распространению.

В процессе термической обработки вредные микроорганизмы все равно погибнут, поэтому промывать говядину не рекомендуется.

Еще один ключевой момент при приготовлении вкусного блюда — это правильная нарезка. Говядину следует резать поперек волокон, чтобы мышечные ткани не укорачивались и сохранили свои белковые свойства.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи). Мясо молодняка называется телятина.

