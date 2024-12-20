Сохраните кожу гладкой и красивой! Добавьте этот фрукт в свой рацион

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Сбалансированный рацион питания предполагает получение достаточного количества белка. Взрослым рекомендуется потреблять 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день. Белок содержится в молочных продуктах, красном мясе, рыбе, морепродуктах и яйцах.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Однако есть один фрукт с особым содержанием белка: нанче. Он круглый, маленький, а его цвет в зависимости от спелости меняется с желтого на оранжевый. Этот фрукт сладкий с легкой кислинкой. В нанче содержится 3,6 % белка по сравнению с 1,1% у бананов или скромными 0,2% в дынях и яблоках.

Согласно исследованию FDA, витамина С во фрукте также больше, чем в мандарине или гуаве. Витамин С необходим для роста и восстановления тканей во всех частях тела. В нанче есть форма коллагена, который помогает в борьбе с морщинами, при заживлении ран и образовании рубцов.

Этот фрукт является антиоксидантом, союзником в борьбе с преждевременным старением. Он очень популярен в Мексике, где его обычно употребляют в виде джемов или смузи. Нанче содержит значительное количество кальция, железа и фосфора. Он богат клетчаткой, имеет низкую калорийность и обладает противовоспалительным действием.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

