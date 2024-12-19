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Шампанское и закуски: опасные сочетания, о которых вы не знали

1:16
Еда

Неправильный выбор закусок к шампанскому может не только испортить вкус напитка, но и негативно сказаться на вашем здоровье. Диетологи предупреждают: некоторые продукты в сочетании с игристым вином могут вызывать проблемы с пищеварением и даже обострять хронические заболевания.

шампанское
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шампанское

Что исключить из меню

Жирное мясо

Шампанское плохо сочетается с мясными блюдами, особенно с жирной свининой. Сахара, содержащиеся в игристом вине, вступают в реакцию с белками, что может привести к тяжести в желудке и вздутию живота.

Майонез и жирные продукты

Блюда, заправленные майонезом, а также продукты с высоким содержанием жира, такие как сливочное масло и сыр маскарпоне, категорически не подходят к шампанскому. Такое сочетание оказывает серьёзную нагрузку на поджелудочную железу и может спровоцировать панкреатит.

Идеальные закуски к шампанскому

Чтобы сохранить лёгкость и насладиться вкусом шампанского, выбирайте:

  • свежие овощи;
  • фрукты;
  • нежирную рыбу;
  • курицу или индейку;
  • лёгкие сорта сыра.

Простые и правильные закуски не только подчеркнут вкус напитка, но и уберегут ваше здоровье от неприятных последствий.

Уточнения

Шампа́нское - игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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