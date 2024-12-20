Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сохраните кожу гладкой и красивой! Добавьте этот фрукт в свой рацион
Топ растений, которые притягивают тлю как магнит
Четыре главные ошибки при запуске автомобиля зимой: как избежать поломок
Чем занять домашнюю кошку, чтобы она не скучала
С Фургала потребовали взыскать миллиарды рублей
Как вести себя с котом, чтобы он стал добрее? Следуйте этим простым правилам
Как солнечные пятна влияют на магнитное поле Земли
Возвращение 90-х: модные образы с леггинсами со штрипками
Как новая система виз упростит поездки между Россией и Белоруссией

Как приготовить идеальное пюре? Шеф-повар раскрыл главные секреты

Еда

Шеф-повар Мэри-Фрэнсис Хек, прежде всего, рекомендует использовать более одного вида картофеля для приготовления пюре. Это может значительно улучшить текстуру блюда.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Еще одно важное правило. Не кладите картофель в кипяток. Вместо этого добавьте овощ в холодную воду, а затем нагрейте для равномерного приготовления.

Добавьте много соли в воду, в которой вы варите картофель — он впитает приправу и станет более ароматным. Поддерживайте постоянную умеренную температуру приготовления, то есть картошка должна вариться при слабом кипении.

Перед разминанием картошки слейте всю воду. После этого подогрейте молоко, потом его можно будет смешать с пюре. Если вы любите добавлять сливочное масло, то его можно использовать прямо из холодильника

 

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Недвижимость
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему Аудио 
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут
Еда и рецепты
Секрет варки куриного филе: нежное мясо за 30 минут Аудио 
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Еда и рецепты
Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола
Популярное
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян

Наследник Павла Прилучного не захотел делать фото рядом с мачехой Зепюр Брутян.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Горячий напиток, который может стать причиной серьёзных заболеваний
Грецкий орех — дерево, которое нельзя сажать рядом с домом
Сводка с фронта: Киев заявил, что корейцам сжигают лица, Курск — самое большое кладбище техники НАТО в мире Дмитрий Плотников Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
В США прокомментировали уничтожение четырёх Patriot и радара ПВО на Украине
Овердрайв — забытая функция, которая до сих пор спасает водителей
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Кинолог назвал 3 лучших сторожевых породы собак
Последние материалы
Как новая система виз упростит поездки между Россией и Белоруссией
Когда сажать раннюю капусту: советы для высокой урожайности
Ольга Бузова рассказала о неудачных попытках устроить личную жизнь в этом году
Роскосмос теперь может занимать деньги у населения
В России создали материал, который не боится радиации
Мания величия: Добровинский жёстко ответил на обвинения Алсу в заказных статьях
Влияние расширителей для носа на здоровье
Почему теплица – лучший выбор для вашего урожая баклажанов
Доля платежей в рублях за экспорт в Европу достигла рекордного значения
Названы продукты для создания крепких и здоровых ногтей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.