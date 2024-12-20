Как приготовить идеальное пюре? Шеф-повар раскрыл главные секреты

Шеф-повар Мэри-Фрэнсис Хек, прежде всего, рекомендует использовать более одного вида картофеля для приготовления пюре. Это может значительно улучшить текстуру блюда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пюре

Еще одно важное правило. Не кладите картофель в кипяток. Вместо этого добавьте овощ в холодную воду, а затем нагрейте для равномерного приготовления.

Добавьте много соли в воду, в которой вы варите картофель — он впитает приправу и станет более ароматным. Поддерживайте постоянную умеренную температуру приготовления, то есть картошка должна вариться при слабом кипении.

Перед разминанием картошки слейте всю воду. После этого подогрейте молоко, потом его можно будет смешать с пюре. Если вы любите добавлять сливочное масло, то его можно использовать прямо из холодильника

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.



