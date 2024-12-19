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Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола

Еда

Многие хозяйки знакомы с этим рецептом, но часто забывают о нем в праздничной суете. А зря! Такой салат станет изюминкой вашего новогоднего меню. Всё, что нужно — это курица, ананасы, шампиньоны и немного времени.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Ингредиенты для салата:

  • 250 г копченого куриного филе
  • 100 г шампиньонов
  • 3 яйца
  • 150 г сыра
  • 150 г консервированных ананасов
  • 150 г корейской моркови
  • Майонез

Как приготовить

  1. Готовим основу: сварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
  2. Грибы: шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте до золотистого цвета на раскаленной сковороде.
  3. Сыр: натрите на крупной терке.
  4. Ананасы: нарежьте их мелкими кусочками.
  5. Сборка салата: используйте кулинарное кольцо для создания слоёв. Выложите ингредиенты в таком порядке: куриное филе, грибы, корейская морковь, ананасы, майонез, тертые яйца.
  6. Финальный штрих: обмажьте салат майонезом со всех сторон, посыпьте сверху тертым сыром и уберите в холодильник на полчаса. Перед подачей снимите кулинарное кольцо.

Этот салат украсит ваш праздничный стол своим нежным вкусом и аппетитным видом. Попробуйте и удивите своих гостей!

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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