Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола

Многие хозяйки знакомы с этим рецептом, но часто забывают о нем в праздничной суете. А зря! Такой салат станет изюминкой вашего новогоднего меню. Всё, что нужно — это курица, ананасы, шампиньоны и немного времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол
Ингредиенты для салата:
250 г копченого куриного филе
100 г шампиньонов
3 яйца
150 г сыра
150 г консервированных ананасов
150 г корейской моркови
Майонез
Как приготовить
Готовим основу: сварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками.
Грибы: шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте до золотистого цвета на раскаленной сковороде.
Сыр: натрите на крупной терке.
Ананасы: нарежьте их мелкими кусочками.
Сборка салата: используйте кулинарное кольцо для создания слоёв. Выложите ингредиенты в таком порядке: куриное филе, грибы, корейская морковь, ананасы, майонез, тертые яйца.
Финальный штрих: обмажьте салат майонезом со всех сторон, посыпьте сверху тертым сыром и уберите в холодильник на полчаса. Перед подачей снимите кулинарное кольцо.
Этот салат украсит ваш праздничный стол своим нежным вкусом и аппетитным видом. Попробуйте и удивите своих гостей!
Уточнения
Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).