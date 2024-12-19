Этот салат с ананасами станет хитом новогоднего стола

Многие хозяйки знакомы с этим рецептом, но часто забывают о нем в праздничной суете. А зря! Такой салат станет изюминкой вашего новогоднего меню. Всё, что нужно — это курица, ананасы, шампиньоны и немного времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Ингредиенты для салата:

250 г копченого куриного филе

100 г шампиньонов

3 яйца

150 г сыра

150 г консервированных ананасов

150 г корейской моркови

Майонез

Как приготовить

Готовим основу: сварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. Грибы: шампиньоны нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте до золотистого цвета на раскаленной сковороде. Сыр: натрите на крупной терке. Ананасы: нарежьте их мелкими кусочками. Сборка салата: используйте кулинарное кольцо для создания слоёв. Выложите ингредиенты в таком порядке: куриное филе, грибы, корейская морковь, ананасы, майонез, тертые яйца. Финальный штрих: обмажьте салат майонезом со всех сторон, посыпьте сверху тертым сыром и уберите в холодильник на полчаса. Перед подачей снимите кулинарное кольцо.

Этот салат украсит ваш праздничный стол своим нежным вкусом и аппетитным видом. Попробуйте и удивите своих гостей!

Уточнения

Анана́с хохла́тый, или Анана́с настоя́щий, или Анана́с крупнохохолко́вый (лат. Ananas comosus) — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).



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