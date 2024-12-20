Запечённая свиная лопатка с картошкой — самое бюджетное горячее на Новый год

Предлагаем вам рецепт очень бюджетного горячего блюда на Новый год — свинину с картофелем. Свиная лопатка — самый выгодный вариант по нынешней цене. Если в магазине попросить отрезать кусок свиной лопатки весом в 300 г, этого с избытком хватит на двоих.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром
Ингредиенты (на 2 порции):
300 г свиной лопатки,
1-2 луковицы,
4-5 картофелин,
майонез,
по желанию — шампиньоны, сыр, зелень (не обязательно, но будет вкуснее).
Приготовление:
Нарежьте лопатку кусочками, отбейте их и смажьте небольшим количеством майонеза с обеих сторон.
Нарежьте репчатый лук полукольцами и выложите ровным слоем на форму для запекания.
Положите тонко нарезанный картофель и немного посолите.
Сверху положите свинину и запекайте до готовности в разогретой духовке, сначала под фольгой, а затем подрумяньте, сняв её.
Чтобы сделать блюдо ещё вкуснее, попробуйте добавить следующие ингредиенты:
грибы (шампиньоны или другие): обжарьте их вместе с луком перед тем, как выложить на картофель;
сыр: посыпьте им блюдо за 10-15 минут до готовности, чтобы получилась аппетитная корочка;
зелень: украсьте готовое блюдо свежей зеленью для дополнительного аромата и красоты.
Уточнения
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).