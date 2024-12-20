Сладкий символ праздника — это рождественское полено со сливками и шоколадным кремом тает во рту

Удивите своих близких, приготовив для них восхитительный десерт, который не только порадует своим вкусом, но и поразит своим необычным названием и видом — "рождественское полено".
Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный рулет
Этот сладкий рулет станет настоящим украшением любого праздничного стола, а его приготовление не отнимет у вас много времени. Обычно его подают на Рождество, но он может стать великолепным украшением любого другого торжества.
Для создания этого чудесного лакомства вам понадобятся следующие ингредиенты:
50 г какао
75 г пшеничной муки
1 чайная ложка разрыхлителя
5 яиц
100 г сахарного песка для посыпки
Для начинки вам понадобятся:
1 упаковка взбитых сливок
3 столовые ложки сливочного ликёра Бейлис
Для приготовления шоколадного крема подготовьте:
300 г сливочного масла
400 г растопленного тёмного шоколада
Кусочек сливочного масла для смазывания бумаги для выпечки
100 г сахарной пудры
Процесс приготовления:
Начните с того, что взбейте яйца с сахаром до образования пены, используя электрический миксер.
Аккуратно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао, тщательно перемешивая.
Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте её сливочным маслом и посыпьте какао.
Равномерно распределите приготовленную смесь и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 10-15 минут.
Когда тесто будет готово, дайте ему остыть на противне в течение 2 минут после того, как вынете из духовки. Затем осторожно снимите его с бумаги и переложите на чистую бумагу для выпечки, посыпанную сахарным песком.
Сверните рулет с более длинной стороны вместе с бумагой, на которой он находится.
В это время приготовьте начинку. Взбейте сливки и добавьте к ним сливочный ликёр Бейлис.
В другой ёмкости смешайте ингредиенты для шоколадного крема, начиная с масла и сахара, затем добавьте растопленный шоколад и дайте остыть.
Разверните рулет и нанесите на него несколько слоёв шоколадного крема. Используйте примерно половину крема.
Выложите на крем взбитые сливки с Бейлисом и снова заверните рулет.
«Рожде́ственское поле́но» (бюш де Ноэль, фр. bûche de Noël) — традиционный рождественский торт в виде полена, распространённый во Франции и бывших французских колониях; по сути, это разновидность рулета.