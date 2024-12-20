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Сладкий символ праздника — это рождественское полено со сливками и шоколадным кремом тает во рту

2:36
Еда

Удивите своих близких, приготовив для них восхитительный десерт, который не только порадует своим вкусом, но и поразит своим необычным названием и видом — "рождественское полено".

Шоколадный рулет
Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный рулет

Этот сладкий рулет станет настоящим украшением любого праздничного стола, а его приготовление не отнимет у вас много времени. Обычно его подают на Рождество, но он может стать великолепным украшением любого другого торжества.

Для создания этого чудесного лакомства вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 50 г какао
  • 75 г пшеничной муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 5 яиц
  • 100 г сахарного песка для посыпки

Для начинки вам понадобятся:

  • 1 упаковка взбитых сливок
  • 3 столовые ложки сливочного ликёра Бейлис

Для приготовления шоколадного крема подготовьте:

  • 300 г сливочного масла
  • 400 г растопленного тёмного шоколада
  • Кусочек сливочного масла для смазывания бумаги для выпечки
  • 100 г сахарной пудры

Процесс приготовления:

  1. Начните с того, что взбейте яйца с сахаром до образования пены, используя электрический миксер.
  2. Аккуратно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао, тщательно перемешивая.
  3. Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте её сливочным маслом и посыпьте какао.
  4. Равномерно распределите приготовленную смесь и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 10-15 минут.
  5. Когда тесто будет готово, дайте ему остыть на противне в течение 2 минут после того, как вынете из духовки. Затем осторожно снимите его с бумаги и переложите на чистую бумагу для выпечки, посыпанную сахарным песком.
  6. Сверните рулет с более длинной стороны вместе с бумагой, на которой он находится.
  7. В это время приготовьте начинку. Взбейте сливки и добавьте к ним сливочный ликёр Бейлис.
  8. В другой ёмкости смешайте ингредиенты для шоколадного крема, начиная с масла и сахара, затем добавьте растопленный шоколад и дайте остыть.
  9. Разверните рулет и нанесите на него несколько слоёв шоколадного крема. Используйте примерно половину крема.
  10. Выложите на крем взбитые сливки с Бейлисом и снова заверните рулет.
  11. Готовый десерт смажьте остатками шоколадного крема, создавая вилкой рельеф, имитирующий бревно. В завершение посыпьте готовый рулет сахарной пудрой.

Уточнения

«Рожде́ственское поле́но» (бюш де Ноэль, фр. bûche de Noël) — традиционный рождественский торт в виде полена, распространённый во Франции и бывших французских колониях; по сути, это разновидность рулета.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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