Сладкий символ праздника — это рождественское полено со сливками и шоколадным кремом тает во рту

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Удивите своих близких, приготовив для них восхитительный десерт, который не только порадует своим вкусом, но и поразит своим необычным названием и видом — "рождественское полено".

Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шоколадный рулет

Этот сладкий рулет станет настоящим украшением любого праздничного стола, а его приготовление не отнимет у вас много времени. Обычно его подают на Рождество, но он может стать великолепным украшением любого другого торжества.

Для создания этого чудесного лакомства вам понадобятся следующие ингредиенты:

50 г какао

75 г пшеничной муки

1 чайная ложка разрыхлителя

5 яиц

100 г сахарного песка для посыпки

Для начинки вам понадобятся:

1 упаковка взбитых сливок

3 столовые ложки сливочного ликёра Бейлис

Для приготовления шоколадного крема подготовьте:

300 г сливочного масла

400 г растопленного тёмного шоколада

Кусочек сливочного масла для смазывания бумаги для выпечки

100 г сахарной пудры

Процесс приготовления:

Начните с того, что взбейте яйца с сахаром до образования пены, используя электрический миксер. Аккуратно добавьте просеянную муку, разрыхлитель и какао, тщательно перемешивая. Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте её сливочным маслом и посыпьте какао. Равномерно распределите приготовленную смесь и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 10-15 минут. Когда тесто будет готово, дайте ему остыть на противне в течение 2 минут после того, как вынете из духовки. Затем осторожно снимите его с бумаги и переложите на чистую бумагу для выпечки, посыпанную сахарным песком. Сверните рулет с более длинной стороны вместе с бумагой, на которой он находится. В это время приготовьте начинку. Взбейте сливки и добавьте к ним сливочный ликёр Бейлис. В другой ёмкости смешайте ингредиенты для шоколадного крема, начиная с масла и сахара, затем добавьте растопленный шоколад и дайте остыть. Разверните рулет и нанесите на него несколько слоёв шоколадного крема. Используйте примерно половину крема. Выложите на крем взбитые сливки с Бейлисом и снова заверните рулет. Готовый десерт смажьте остатками шоколадного крема, создавая вилкой рельеф, имитирующий бревно. В завершение посыпьте готовый рулет сахарной пудрой.

Уточнения

«Рожде́ственское поле́но» (бюш де Ноэль, фр. bûche de Noël) — традиционный рождественский торт в виде полена, распространённый во Франции и бывших французских колониях; по сути, это разновидность рулета.

