Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низкокалорийный домашний майонез: простой рецепт с неожиданными компонентами
Насколько я стар? Оценить возрастные изменения поможет новый способ
Мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально
Когда кошка действительно нуждается в особом питании
Процедура увеличения губ: что нужно знать о возможных рисках
Собчак рассказала, что вещество из фильма Субстанция существует и им пользуются в Голливуде
Уравнение Вселенной: почему секунда может стать единственной фундаментальной константой
ВС РФ уничтожают психику ВСУ. Как Украина близится к обвалу фронта?
Слишком много диет? Как это мешает похудению

Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт

0:42
Еда

Британец Альберт Стайлз отметил свой 100-й день рождения. Учитель на пенсии раскрыл секрет своего долголетия.

Свекольный сок
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Свекольный сок

Он связывает свою жизнь с употреблением свёклы.

Этот продукт он ел с детства. Его мама была индианкой и делала много карри из свёклы, а позже Стайлз стал есть и более традиционные блюда из этого продукта.

"Жить здоровой жизнью, питаясь свёклой, должно быть, помогло", — отметил британец.

Свёкла богата железом, калием, клетчаткой, марганцем и витамином С, а также антиоксидантами. Они и придают овощу красный цвет, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году Аудио 
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Домашние животные
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам Аудио 
Популярное
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему

Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.

Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Владимир Пресняков показал свой шикарный дом, украшенный к Новому году
Стало известно, какое наследство оставил Янис Тимма
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Путин оценил ситуацию в Сирии, не исключая, что часть заберёт Израиль, а другую - Турция Любовь Степушова Гаубица М1989 Koksan. Мощный крупнокалиберный голос Северной Кореи Дмитрий Плотников Динозавры проели своё будущее  Игорь Буккер
Кошки-липучки: 4 породы кошек, которые будут за вами ходить по пятам
Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться рядом с Зепюр Брутян
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Эти деревья уничтожат ваш сад: избегайте их посадки
Последние материалы
Насколько я стар? Оценить возрастные изменения поможет новый способ
Мама рэпера Тимати призналась, что устаёт от внучки Алисы эмоционально
Когда кошка действительно нуждается в особом питании
Процедура увеличения губ: что нужно знать о возможных рисках
Собчак рассказала, что вещество из фильма Субстанция существует и им пользуются в Голливуде
Уравнение Вселенной: почему секунда может стать единственной фундаментальной константой
ВС РФ уничтожают психику ВСУ. Как Украина близится к обвалу фронта?
Слишком много диет? Как это мешает похудению
Европейские авто ломаются чаще: владельцам советуют смотреть на Китай
Шампанское и закуски: опасные сочетания, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.