Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт

Британец Альберт Стайлз отметил свой 100-й день рождения. Учитель на пенсии раскрыл секрет своего долголетия.
Он связывает свою жизнь с употреблением свёклы.
Этот продукт он ел с детства. Его мама была индианкой и делала много карри из свёклы, а позже Стайлз стал есть и более традиционные блюда из этого продукта.
"Жить здоровой жизнью, питаясь свёклой, должно быть, помогло", — отметил британец.
Свёкла богата железом, калием, клетчаткой, марганцем и витамином С, а также антиоксидантами. Они и придают овощу красный цвет, пишет "Чемпионат".
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
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