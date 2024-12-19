Еда для долголетия: 100-летний учитель на пенсии назвал уникальный продукт

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Британец Альберт Стайлз отметил свой 100-й день рождения. Учитель на пенсии раскрыл секрет своего долголетия.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Свекольный сок

Он связывает свою жизнь с употреблением свёклы.

Этот продукт он ел с детства. Его мама была индианкой и делала много карри из свёклы, а позже Стайлз стал есть и более традиционные блюда из этого продукта.

"Жить здоровой жизнью, питаясь свёклой, должно быть, помогло", — отметил британец.

Свёкла богата железом, калием, клетчаткой, марганцем и витамином С, а также антиоксидантами. Они и придают овощу красный цвет, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

