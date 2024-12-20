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Выяснилось, какую икру больше всего любят россияне

1:03
Еда

В декабре спрос на красную икру среди россиян традиционно высок. Согласно исследованию банка "Русский Стандарт", в этом году самой популярной стала икра горбуши — на неё пришлось 45 % покупок. Годом ранее её доля составляла 73 %. Средний чек покупки икры горбуши составил 2 679 рублей.

Икра лососевая на ложке
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икра лососевая на ложке

Второе место заняла икра кеты — её доля составила 35 %. В декабре 2024 года спрос на неё заметно вырос по сравнению с прошлым годом, когда её доля составляла только 10 %. Средний чек покупки икры кеты составил 3 010 рублей, сообщает Газета.Ru.

На третьем месте оказалась икра нерки — её доля также увеличилась и составила 20 % против 17 % в прошлом году. Согласно результатам исследования, средний чек покупки икры нерки оказался равен 1 849 рублей.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

Горбу́ша (лат. Oncorhynchus gorbuscha) — вид анадромных рыб из семейства лососёвых (Salmonidae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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