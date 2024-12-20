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Рождественская плетёнка без хлопот, с которой даже неопытный пекарь справится

2:27
Еда

Если вы испытываете нехватку времени или только начинаете свой путь в кулинарии, этот рецепт рождественской плетёнки станет вашим верным помощником. Это быстрое и вкусное блюдо, которое вы сможете приготовить за считанные минуты.

Плетёнка
Фото: commons.wikimedia.org by Ludek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плетёнка

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 стакана муки;
  • 1 стакан молока;
  • 1 кубик дрожжей;
  • 5 столовых ложек сахара;
  • 1 пакетик ванильного сахара;
  • 10 столовых ложек топлёного сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • изюм.

Приготовление

  1. Начните с того, что подогрейте молоко, затем добавьте сахар и ванильный сахар, чтобы они полностью растворились. После этого добавьте измельчённые свежие дрожжи и оставьте смесь подниматься в тёплом месте.
  2. В миске смешайте муку, сливочное масло, яйца и изюм. Добавьте готовые дрожжи и замесите гладкое тесто. Оно должно быть достаточно плотным, но не слишком липким. Если тесто всё ещё липнет к рукам, добавьте немного муки. Это зависит от качества муки, каждый вид ведёт себя по-разному.
  3. Накройте миску с тестом полотенцем и оставьте на час в тёплом месте, чтобы оно поднялось.
  4. Затем положите тесто на скалку и разделите его на четыре равные части. Каждую часть раскатайте на посыпанной мукой скалке в длинную прядь. Все пряди должны быть примерно одинаковой длины и толщины. Соедините их с одного конца и начните плести косу, складывая внешнюю прядь поверх двух средних прядей.
  5. Когда коса будет готова, заправьте оба конца вниз, чтобы они лучше держались.
  6. Положите плетёную булку на противень, застеленный бумагой для выпечки, и дайте ей подняться ещё на полчаса в тёплом месте. Затем поставьте противень в разогретую до 170 градусов духовку и выпекайте около получаса. Пирог должен стать золотистого цвета на поверхности и полностью прожариться внутри.
  7. Чтобы проверить готовность, проткните пирог зубочисткой. Если тесто прилипает к зубочистке, выпекайте ещё немного. Когда зубочистка станет сухой и чистой после извлечения, пирог готов.

Дайте плетёнке остыть на решётке. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Уточнения

Штри́цель (нем. Strietzel, или Striezel, штризель — диал. «батон» [сдобного хлеба]) — сладкий батон из сдобного дрожжевого теста с различными начинками.

Бу́лка — булочное изделие.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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