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Кулебяка с лососем и шпинатом: соус из сливок и шампанского делает это блюдо действительно царским

3:04
Еда

Кулебяка с рыбой — это изысканное блюдо, которое готовится быстро и легко, несмотря на весь свой сложный вид. Оно идеально подходит для большой компании, а значит, стоит того, чтобы приготовить его на Новый год!

Кулебяка
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кулебяка

Ингредиенты:

  • 600 г шпината;
  • 300 г филе лосося;
  • 50 г красной икры;
  • 350 г вешенок;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • соль и свежемолотый чёрный перец;
  • 300 г филе трески.

Соус:

  • 300 мл полусладкого шампанского;
  • 100 мл сливок (20%);
  • 50 г лука-шалота;
  • 50 г шнитт-лука;
  • 1 чайная ложка растительного масла.

Тесто:

  • 200 г муки;
  • 14 г свежих дрожжей или 7 г сухих;
  • 65 мл молока;
  • 30 г сливочного масла;
  • 20 г сметаны 20%;
  • 1 яйцо;
  • 20 г сахара.

Процесс приготовления:

  1. Для теста необходимо растопить сливочное масло в тёплом молоке. Затем добавить дрожжи, сахар, сметану, яйцо и просеянную муку.

     

  2. Замесить мягкое тесто, сформировать шар и оставить в тёплом месте на 30-40 минут.

     

  3. Для начинки необходимо нарезать грибы и обжарить их на сливочном масле до золотистого цвета. Посолить и поперчить.

     

  4. Обжарить шпинат на сливочном масле до мягкости. Добавить оставшееся сливочное масло и перемешать.

     

  5. Нарезать рыбу и треску средними кусочками.

     

  6. Разделить тесто на две части: одну меньшую и одну большую. Раскатать меньшую часть теста в овал и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать края взбитым яйцом.

     

  7. Выложить слоями начинку: грибы, шпинат, лосось, ещё один слой шпината и треску. Обложить начинку оставшимся шпинатом по краям.

     

  8. Раскатать большую часть теста и накрыть начинку. Соединить края теста пальцами, затем примять их зубцами вилки. Смазать кулебяку оставшимся взбитым яйцом.

     

  9. Раскатать оставшееся тесто, вырезать фигурные украшения и выложить их на кулебяку. Смазать украшения яйцом.

     

  10. Выпекать кулебяку в разогретой до 170 °C духовке 35 минут.

     

  11. Для соуса необходимо мелко нарезать лук, обжарить его на растительном масле до мягкости, добавить шампанское и уварить его наполовину. Процедить через сито, добавить сливки и проварить их на слабом огне до загущения.

     

  12. Посолить и поперчить соус. Остудить его и добавить красную икру и мелко нарезанный шнитт-лук.

     

  13. Готовый пирог накрыть полотенцем и дать ему отдохнуть 10 минут перед подачей. Нарезать кулебяку поперёк аккуратными порционными кусками и подавать с тёплым икорным соусом.

Уточнения

Кулебя́ка — один из видов мясного, рыбного или грибного закрытого пирога. 

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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