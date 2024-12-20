Кулебяка с лососем и шпинатом: соус из сливок и шампанского делает это блюдо действительно царским

Кулебяка с рыбой — это изысканное блюдо, которое готовится быстро и легко, несмотря на весь свой сложный вид. Оно идеально подходит для большой компании, а значит, стоит того, чтобы приготовить его на Новый год!
Ингредиенты:
Соус:
Тесто:
Процесс приготовления:
Для теста необходимо растопить сливочное масло в тёплом молоке. Затем добавить дрожжи, сахар, сметану, яйцо и просеянную муку.
Замесить мягкое тесто, сформировать шар и оставить в тёплом месте на 30-40 минут.
Для начинки необходимо нарезать грибы и обжарить их на сливочном масле до золотистого цвета. Посолить и поперчить.
Обжарить шпинат на сливочном масле до мягкости. Добавить оставшееся сливочное масло и перемешать.
Нарезать рыбу и треску средними кусочками.
Разделить тесто на две части: одну меньшую и одну большую. Раскатать меньшую часть теста в овал и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать края взбитым яйцом.
Выложить слоями начинку: грибы, шпинат, лосось, ещё один слой шпината и треску. Обложить начинку оставшимся шпинатом по краям.
Раскатать большую часть теста и накрыть начинку. Соединить края теста пальцами, затем примять их зубцами вилки. Смазать кулебяку оставшимся взбитым яйцом.
Раскатать оставшееся тесто, вырезать фигурные украшения и выложить их на кулебяку. Смазать украшения яйцом.
Выпекать кулебяку в разогретой до 170 °C духовке 35 минут.
Для соуса необходимо мелко нарезать лук, обжарить его на растительном масле до мягкости, добавить шампанское и уварить его наполовину. Процедить через сито, добавить сливки и проварить их на слабом огне до загущения.
Посолить и поперчить соус. Остудить его и добавить красную икру и мелко нарезанный шнитт-лук.
Готовый пирог накрыть полотенцем и дать ему отдохнуть 10 минут перед подачей. Нарезать кулебяку поперёк аккуратными порционными кусками и подавать с тёплым икорным соусом.
Кулебя́ка — один из видов мясного, рыбного или грибного закрытого пирога.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
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