Кулебяка с лососем и шпинатом: соус из сливок и шампанского делает это блюдо действительно царским

Кулебяка с рыбой — это изысканное блюдо, которое готовится быстро и легко, несмотря на весь свой сложный вид. Оно идеально подходит для большой компании, а значит, стоит того, чтобы приготовить его на Новый год!

Ингредиенты:

Соус:

Тесто:

Процесс приготовления:

Для теста необходимо растопить сливочное масло в тёплом молоке. Затем добавить дрожжи, сахар, сметану, яйцо и просеянную муку.

Замесить мягкое тесто, сформировать шар и оставить в тёплом месте на 30-40 минут.

Для начинки необходимо нарезать грибы и обжарить их на сливочном масле до золотистого цвета. Посолить и поперчить.

Обжарить шпинат на сливочном масле до мягкости. Добавить оставшееся сливочное масло и перемешать.

Нарезать рыбу и треску средними кусочками.

Разделить тесто на две части: одну меньшую и одну большую. Раскатать меньшую часть теста в овал и выложить на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смазать края взбитым яйцом.

Выложить слоями начинку: грибы, шпинат, лосось, ещё один слой шпината и треску. Обложить начинку оставшимся шпинатом по краям.

Раскатать большую часть теста и накрыть начинку. Соединить края теста пальцами, затем примять их зубцами вилки. Смазать кулебяку оставшимся взбитым яйцом.

Раскатать оставшееся тесто, вырезать фигурные украшения и выложить их на кулебяку. Смазать украшения яйцом.

Выпекать кулебяку в разогретой до 170 °C духовке 35 минут.

Для соуса необходимо мелко нарезать лук, обжарить его на растительном масле до мягкости, добавить шампанское и уварить его наполовину. Процедить через сито, добавить сливки и проварить их на слабом огне до загущения.

Посолить и поперчить соус. Остудить его и добавить красную икру и мелко нарезанный шнитт-лук.