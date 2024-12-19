Изысканный Русский салат с копчёным лососем и изысканной заправкой станет звездой новогоднего стола

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Русский салат с копчёным лососем и пряной заправкой — это обновлённая версия традиционного оливье. Вместо мяса в этом салате используется копчёная рыба и изысканная сметанно-творожная заправка с соусами соевым и чили, которые придают блюду неповторимый вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат

Для приготовления 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г копчёного лосося;

75 г красной икры;

250 г варёного картофеля;

120 г варёной моркови;

90 г зелёного горошка;

3 яйца;

6 перепелиных яиц;

укроп для украшения;

соль.

Для заправки потребуются:

50 г сметаны 20%;

50 г творожного сыра;

100 г домашнего майонеза;

35 г сладкого чили-соуса;

15 г соевого соуса.

Приготовление:

Отварите перепелиные яйца в кипящей подсоленной воде (2 минуты), затем охладите их в холодной воде. Бланшируйте горошек в кипящей воде в течение минуты и охладите его ледяной водой. Нарежьте картофель, морковь и яйца кубиками размером 5 мм. Смешайте ингредиенты для заправки и посолите. Добавьте смесь к подготовленным продуктам и перемешайте. Разберите лосося на кусочки и оставьте несколько крупных кусков для подачи. Смешайте нарезанную рыбу с овощной массой. Сформируйте кнели (по 3 на порцию) столовой ложкой и разложите их по тарелкам. Рядом положите половинки перепелиных яиц. Украсьте блюдо оставшимся лососем, мелко нарезанным укропом и красной икрой.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

