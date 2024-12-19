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Изысканный Русский салат с копчёным лососем и изысканной заправкой станет звездой новогоднего стола

1:47
Еда

Русский салат с копчёным лососем и пряной заправкой — это обновлённая версия традиционного оливье. Вместо мяса в этом салате используется копчёная рыба и изысканная сметанно-творожная заправка с соусами соевым и чили, которые придают блюду неповторимый вкус.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат

Для приготовления 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г копчёного лосося;
  • 75 г красной икры;
  • 250 г варёного картофеля;
  • 120 г варёной моркови;
  • 90 г зелёного горошка;
  • 3 яйца;
  • 6 перепелиных яиц;
  • укроп для украшения;
  • соль.

Для заправки потребуются:

  • 50 г сметаны 20%;
  • 50 г творожного сыра;
  • 100 г домашнего майонеза;
  • 35 г сладкого чили-соуса;
  • 15 г соевого соуса.

Приготовление:

  1. Отварите перепелиные яйца в кипящей подсоленной воде (2 минуты), затем охладите их в холодной воде.
  2. Бланшируйте горошек в кипящей воде в течение минуты и охладите его ледяной водой.
  3. Нарежьте картофель, морковь и яйца кубиками размером 5 мм.
  4. Смешайте ингредиенты для заправки и посолите. Добавьте смесь к подготовленным продуктам и перемешайте.
  5. Разберите лосося на кусочки и оставьте несколько крупных кусков для подачи. Смешайте нарезанную рыбу с овощной массой.
  6. Сформируйте кнели (по 3 на порцию) столовой ложкой и разложите их по тарелкам. Рядом положите половинки перепелиных яиц. Украсьте блюдо оставшимся лососем, мелко нарезанным укропом и красной икрой.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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