Изысканный Русский салат с копчёным лососем и изысканной заправкой станет звездой новогоднего стола

Русский салат с копчёным лососем и пряной заправкой — это обновлённая версия традиционного оливье. Вместо мяса в этом салате используется копчёная рыба и изысканная сметанно-творожная заправка с соусами соевым и чили, которые придают блюду неповторимый вкус.
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат
Для приготовления 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:
300 г копчёного лосося;
75 г красной икры;
250 г варёного картофеля;
120 г варёной моркови;
90 г зелёного горошка;
3 яйца;
6 перепелиных яиц;
укроп для украшения;
соль.
Для заправки потребуются:
50 г сметаны 20%;
50 г творожного сыра;
100 г домашнего майонеза;
35 г сладкого чили-соуса;
15 г соевого соуса.
Приготовление:
Отварите перепелиные яйца в кипящей подсоленной воде (2 минуты), затем охладите их в холодной воде.
Бланшируйте горошек в кипящей воде в течение минуты и охладите его ледяной водой.
Нарежьте картофель, морковь и яйца кубиками размером 5 мм.
Смешайте ингредиенты для заправки и посолите. Добавьте смесь к подготовленным продуктам и перемешайте.
Разберите лосося на кусочки и оставьте несколько крупных кусков для подачи. Смешайте нарезанную рыбу с овощной массой.
Сформируйте кнели (по 3 на порцию) столовой ложкой и разложите их по тарелкам. Рядом положите половинки перепелиных яиц. Украсьте блюдо оставшимся лососем, мелко нарезанным укропом и красной икрой.
Уточнения
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.