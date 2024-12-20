Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк

Любите нежные десерты? Эта творожная запеканка станет вашим фаворитом! На вкус она напоминает изысканный чизкейк, но готовится намного проще. Минимум ингредиентов, немного времени — и на вашем столе готовый шедевр!
Идеальная текстура: основа успеха
Начнем с главного секрета воздушности. В глубокой миске соедините 4 яйца и 50 г сахара, затем взбейте их до образования легкой пышной пены. Этот шаг обеспечит десерту нежную структуру.
Нежный шоколадный акцент
Пока яйца взбиваются, займитесь шоколадом. Растопите 110 г белого шоколада вместе со 100 г сливок (33% жирности) на водяной бане. Смесь должна быть гладкой и однородной, чтобы вкус раскрылся полностью.
Крахмальная смесь для идеальной консистенции
В отдельной миске смешайте 40 г кукурузного крахмала, 100 г кокосового молока и 5 г лимонной цедры. Эта комбинация придаст запеканке легкий тропический аромат и поможет сохранить форму при выпечке.
Смешиваем ингредиенты
К 360 г мягкого творога добавьте молочно-крахмальную смесь, а затем взбейте всё до гладкости блендером. Когда масса станет однородной, аккуратно введите растопленный шоколад и взбитые яйца.
Выпечка: шаг за шагом
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом и слегка сбрызните его водой — это предотвратит прилипание. Вылейте тесто в форму и выпекайте 20 минут, затем уменьшите температуру до 170 градусов и готовьте еще 15-20 минут, пока запеканка не станет плотной.
Подача: как украсить десерт
Дайте запеканке остыть, нарежьте её на порции и украсьте свежими или замороженными ягодами. Такой десерт станет идеальным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю.
Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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