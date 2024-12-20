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Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк

2:07
Еда

Любите нежные десерты? Эта творожная запеканка станет вашим фаворитом! На вкус она напоминает изысканный чизкейк, но готовится намного проще. Минимум ингредиентов, немного времени — и на вашем столе готовый шедевр!

запеканка
Фото: Freepik by Designed by Freepik
запеканка

Идеальная текстура: основа успеха

Начнем с главного секрета воздушности. В глубокой миске соедините 4 яйца и 50 г сахара, затем взбейте их до образования легкой пышной пены. Этот шаг обеспечит десерту нежную структуру.

Нежный шоколадный акцент

Пока яйца взбиваются, займитесь шоколадом. Растопите 110 г белого шоколада вместе со 100 г сливок (33% жирности) на водяной бане. Смесь должна быть гладкой и однородной, чтобы вкус раскрылся полностью.

Крахмальная смесь для идеальной консистенции

В отдельной миске смешайте 40 г кукурузного крахмала, 100 г кокосового молока и 5 г лимонной цедры. Эта комбинация придаст запеканке легкий тропический аромат и поможет сохранить форму при выпечке.

Смешиваем ингредиенты

К 360 г мягкого творога добавьте молочно-крахмальную смесь, а затем взбейте всё до гладкости блендером. Когда масса станет однородной, аккуратно введите растопленный шоколад и взбитые яйца.

Выпечка: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом и слегка сбрызните его водой — это предотвратит прилипание. Вылейте тесто в форму и выпекайте 20 минут, затем уменьшите температуру до 170 градусов и готовьте еще 15-20 минут, пока запеканка не станет плотной.

Подача: как украсить десерт

Дайте запеканке остыть, нарежьте её на порции и украсьте свежими или замороженными ягодами. Такой десерт станет идеальным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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