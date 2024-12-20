Как приготовить десерт, напоминающий чизкейк

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите нежные десерты? Эта творожная запеканка станет вашим фаворитом! На вкус она напоминает изысканный чизкейк, но готовится намного проще. Минимум ингредиентов, немного времени — и на вашем столе готовый шедевр!

Фото: Freepik by Designed by Freepik запеканка

Идеальная текстура: основа успеха

Начнем с главного секрета воздушности. В глубокой миске соедините 4 яйца и 50 г сахара, затем взбейте их до образования легкой пышной пены. Этот шаг обеспечит десерту нежную структуру.

Нежный шоколадный акцент

Пока яйца взбиваются, займитесь шоколадом. Растопите 110 г белого шоколада вместе со 100 г сливок (33% жирности) на водяной бане. Смесь должна быть гладкой и однородной, чтобы вкус раскрылся полностью.

Крахмальная смесь для идеальной консистенции

В отдельной миске смешайте 40 г кукурузного крахмала, 100 г кокосового молока и 5 г лимонной цедры. Эта комбинация придаст запеканке легкий тропический аромат и поможет сохранить форму при выпечке.

Смешиваем ингредиенты

К 360 г мягкого творога добавьте молочно-крахмальную смесь, а затем взбейте всё до гладкости блендером. Когда масса станет однородной, аккуратно введите растопленный шоколад и взбитые яйца.

Выпечка: шаг за шагом

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом и слегка сбрызните его водой — это предотвратит прилипание. Вылейте тесто в форму и выпекайте 20 минут, затем уменьшите температуру до 170 градусов и готовьте еще 15-20 минут, пока запеканка не станет плотной.

Подача: как украсить десерт

Дайте запеканке остыть, нарежьте её на порции и украсьте свежими или замороженными ягодами. Такой десерт станет идеальным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

