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Правила идеального яйца всмятку и вкрутую

1:41
Еда

На первый взгляд варёное яйцо — простое блюдо, но добиться нужной консистенции белка и желтка не так уж легко. Часто результат оказывается либо слишком жидким, либо чрезмерно плотным. Однако есть способ, который поможет вам всегда готовить яйца идеально.

Яйцо всмятку
Фото: flickr.com by Майкл Матузак, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйцо всмятку

Главный секрет

Не держите конфорку включённой до конца! После закипания воды её нужно выключить. Яйца "доготовятся" в горячей, постепенно остывающей жидкости, что поможет сохранить нежную текстуру.

Пошаговая инструкция

Подготовьте кастрюлю

Положите нужное количество яиц и залейте их холодной водой. Вода должна покрывать яйца на 3 см выше самой высокой точки.

Доведите до кипения.

Поставьте кастрюлю на плиту, включив максимальный огонь. Как только вода начнёт бурлить, выключите конфорку.

Оставьте под крышкой.

Закройте кастрюлю крышкой, чтобы вода медленно остывала, готовя яйца до нужной степени.

Время приготовления

Яйца всмятку: 4 минуты в горячей воде.

Нежные, бархатистые желтки: 6 минут.

Плотный, но мягкий желток: 8 минут.

Вкрутую: 11 минут.

Почему этот способ работает

При медленном остывании жидкости яйца прогреваются равномерно, избегая перегрева. Это сохраняет нежную текстуру белка и желтка, делая блюдо вкусным и эстетичным.

Теперь у вас всегда будут идеально сваренные яйца, будь то на завтрак, обед или ужин. Попробуйте этот способ, и он станет вашим фаворитом!

Уточнения

Яйцо́ - распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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