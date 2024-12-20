Десерт за 30 минут: печенье, от которого не оторваться

Если вы искали простой и невероятно вкусный десерт, это шоколадное печенье с апельсином станет вашим новым фаворитом. Его любят и дети, и взрослые, а готовить настолько легко, что справится даже новичок на кухне.
Для этого рецепта потребуется:
Как готовить
Подготовка духовки и формы.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень смажьте сливочным маслом.
Взбиваем масло и сахар.
Поместите 100 г сливочного масла в миску и взбейте, пока оно не станет мягким. Затем добавьте сахар и взбивайте, пока смесь не станет кремообразной.
Добавляем яйцо.
Легко взбейте яйцо, добавьте его в масло с сахаром и перемешайте до однородной массы.
Ароматные добавки.
Вмешайте в тесто цедру апельсина, кусочки шоколада и муку. Замесите тесто руками, сформировав из него шар.
Формируем печенье.
Разделите тесто на четыре части. Каждую часть раскатайте в форму "колбаски" (примерно 10 см в длину и 4 см в ширину). Разрежьте каждую "колбаску" на шесть частей, чтобы получилось 24 печенья.
Выпекаем.
Выложите печенье на противень и отправьте в духовку на 10-12 минут, пока края не станут золотистыми.
Готовое печенье достаньте из духовки и дайте слегка остыть. Наслаждайтесь его нежным вкусом с апельсиновыми нотками, но не удивляйтесь, если всё исчезнет в мгновение ока!
Советы по приготовлению
Пече́нье - небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
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