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Десерт за 30 минут: печенье, от которого не оторваться

2:15
Еда

Если вы искали простой и невероятно вкусный десерт, это шоколадное печенье с апельсином станет вашим новым фаворитом. Его любят и дети, и взрослые, а готовить настолько легко, что справится даже новичок на кухне.

Печенье
Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain (Pixabay), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печенье

Что понадобится для приготовления

Для этого рецепта потребуется:

  • Сливочное масло — 100 г (и немного для смазывания формы);
  • Тростниковый сахар — 100 г (или замените обычным сахаром);
  • Куриное яйцо — 1 штука;
  • Цедра апельсина — с одного фрукта;
  • Молочный шоколад — 50 г (покрошить на мелкие кусочки);
  • Мука — 275 г.

Как готовить

Подготовка духовки и формы.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень смажьте сливочным маслом.

Взбиваем масло и сахар.

Поместите 100 г сливочного масла в миску и взбейте, пока оно не станет мягким. Затем добавьте сахар и взбивайте, пока смесь не станет кремообразной.

Добавляем яйцо.

Легко взбейте яйцо, добавьте его в масло с сахаром и перемешайте до однородной массы.

Ароматные добавки.

Вмешайте в тесто цедру апельсина, кусочки шоколада и муку. Замесите тесто руками, сформировав из него шар.

Формируем печенье.

Разделите тесто на четыре части. Каждую часть раскатайте в форму "колбаски" (примерно 10 см в длину и 4 см в ширину). Разрежьте каждую "колбаску" на шесть частей, чтобы получилось 24 печенья.

Выпекаем.

Выложите печенье на противень и отправьте в духовку на 10-12 минут, пока края не станут золотистыми.

Готовое печенье достаньте из духовки и дайте слегка остыть. Наслаждайтесь его нежным вкусом с апельсиновыми нотками, но не удивляйтесь, если всё исчезнет в мгновение ока!

Советы по приготовлению

  • Используйте тёмный шоколад, если хотите более насыщенный вкус.
  • Для яркого аромата добавьте в тесто щепотку ванильного сахара.
  • Печенье идеально сочетается с чаем или кофе.

Уточнения

Пече́нье - небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
 

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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