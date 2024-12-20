Десерт за 30 минут: печенье, от которого не оторваться

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы искали простой и невероятно вкусный десерт, это шоколадное печенье с апельсином станет вашим новым фаворитом. Его любят и дети, и взрослые, а готовить настолько легко, что справится даже новичок на кухне.

Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain (Pixabay), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печенье

Что понадобится для приготовления

Для этого рецепта потребуется:

Сливочное масло — 100 г (и немного для смазывания формы);

Тростниковый сахар — 100 г (или замените обычным сахаром);

Куриное яйцо — 1 штука;

Цедра апельсина — с одного фрукта;

Молочный шоколад — 50 г (покрошить на мелкие кусочки);

Мука — 275 г.

Как готовить

Подготовка духовки и формы.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень смажьте сливочным маслом.

Взбиваем масло и сахар.

Поместите 100 г сливочного масла в миску и взбейте, пока оно не станет мягким. Затем добавьте сахар и взбивайте, пока смесь не станет кремообразной.

Добавляем яйцо.

Легко взбейте яйцо, добавьте его в масло с сахаром и перемешайте до однородной массы.

Ароматные добавки.

Вмешайте в тесто цедру апельсина, кусочки шоколада и муку. Замесите тесто руками, сформировав из него шар.

Формируем печенье.

Разделите тесто на четыре части. Каждую часть раскатайте в форму "колбаски" (примерно 10 см в длину и 4 см в ширину). Разрежьте каждую "колбаску" на шесть частей, чтобы получилось 24 печенья.

Выпекаем.

Выложите печенье на противень и отправьте в духовку на 10-12 минут, пока края не станут золотистыми.

Готовое печенье достаньте из духовки и дайте слегка остыть. Наслаждайтесь его нежным вкусом с апельсиновыми нотками, но не удивляйтесь, если всё исчезнет в мгновение ока!

Советы по приготовлению

Используйте тёмный шоколад, если хотите более насыщенный вкус.

Для яркого аромата добавьте в тесто щепотку ванильного сахара.

Печенье идеально сочетается с чаем или кофе.

Уточнения

Пече́нье - небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.



