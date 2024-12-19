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Удивительный рецепт жареной картошки: вкусно и полезно

1:35
Еда

Любите жареную картошку, но опасаетесь за своё здоровье и фигуру? Эти опасения вполне оправданны: частое употребление этого гарнира может привести к ожирению, проблемам с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом. Всё дело в масле, которое делает блюдо более вредным.

Жареная картошка
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жареная картошка

Но что, если отказаться от масла и приготовить картошку так, чтобы она оставалась вкусной и безопасной для здоровья?

Как приготовить жареную картошку без масла

Подготовка картофеля

Возьмите несколько клубней картофеля, тщательно вымойте и очистите их от кожуры. Нарежьте картофель небольшими кусочками.

Разогрейте сковороду

Выберите сковороду с антипригарным покрытием и поставьте её на средний огонь. Когда она хорошо нагреется, выложите подготовленные кусочки картофеля.

Добавьте воду

Налейте в сковороду 50-70 мл воды. Это поможет избежать пригорания и обеспечит мягкость картофеля.

Тушите под крышкой

Накройте сковороду крышкой и готовьте картофель в течение 10 минут.

Завершающий этап

Снимите крышку, добавьте соль по вкусу и готовьте ещё 10 минут, чтобы получить аппетитную золотистую корочку.

Результат вас приятно удивит! Вы получите нежный, ароматный гарнир с румяной корочкой, который не только вкусен, но и полезен.

Теперь жареную картошку можно есть без угрызений совести и вреда для здоровья!

Уточнения

Жареный картофель - гарнир ко вторым блюдам или самостоятельное блюдо.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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