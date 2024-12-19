Слоёный салат с гранатом и грибами: ваш идеальный рецепт

Гранатовый браслет с грибами — это одна из самых интересных интерпретаций классического слоёного салата. Этот вариант отличается не только ярким внешним видом, но и гармоничным сочетанием ингредиентов. Чётких правил для приготовления нет — вы можете экспериментировать с составом по своему вкусу.
Главное — выложить ингредиенты слоями в форме кольца, щедро покрыть их майонезом и украсить зернами граната. Если же хотите попробовать проверенный рецепт, обратите внимание на этот вариант: картофель, морковь, свекла, курица, грибы (шампиньоны) — всё идеально сбалансировано.
Ингредиенты для 6 порций
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Подготовка грибов и лука
Шампиньоны аккуратно протрите влажной салфеткой, нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте грибы на сухой разогретой сковороде, выпарив всю жидкость. Затем добавьте масло и лук. Жарьте вместе около 5 минут, периодически помешивая.
Шаг 2. Подготовка овощей и яиц
Отварите картофель, морковь и свеклу в кожуре до готовности, затем остудите. Куриное филе сварите в подсоленной воде. Яйца отварите вкрутую.
Шаг 3. Формирование салата: первый слой
Картофель натрите на крупной терке и выложите на плоскую тарелку в форме кольца. Смажьте майонезом, добавьте немного зелени.
Шаг 4. Второй слой: свекла и курица
Натрите свеклу на крупной терке, выложите на картофельный слой и покройте майонезом. Куриное филе нарежьте кубиками, разложите поверх свеклы, снова смажьте майонезом.
Шаг 5. Третий слой: грибы
Выложите обжаренные грибы с луком поверх курицы, аккуратно разровняйте.
Шаг 6. Четвёртый слой: морковь и орехи
Морковь натрите на крупной терке, слегка отожмите сок, разложите поверх грибов, смажьте майонезом. Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде, мелко порубите и выложите на слой моркови. Снова покройте майонезом.
Шаг 7. Завершающий слой: яйца и украшение
Яйца мелко нарубите или разомните, разложите их на слой орехов, смажьте майонезом. Поместите салат в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался.
Шаг 8. Финальный штрих
Очистите гранат, аккуратно извлеките зерна. Посыпьте салат сверху гранатовыми зернами и украсьте зеленью. Блюдо готово к подаче!
Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).
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