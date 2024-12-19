Слоёный салат с гранатом и грибами: ваш идеальный рецепт

3:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Гранатовый браслет с грибами — это одна из самых интересных интерпретаций классического слоёного салата. Этот вариант отличается не только ярким внешним видом, но и гармоничным сочетанием ингредиентов. Чётких правил для приготовления нет — вы можете экспериментировать с составом по своему вкусу.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Главное — выложить ингредиенты слоями в форме кольца, щедро покрыть их майонезом и украсить зернами граната. Если же хотите попробовать проверенный рецепт, обратите внимание на этот вариант: картофель, морковь, свекла, курица, грибы (шампиньоны) — всё идеально сбалансировано.



Ингредиенты для 6 порций

1 гранат

200 г куриного филе

1 морковь

1 свекла

1-2 картофелины

200 г шампиньонов

1 луковица

30 г грецких орехов

2 яйца

180 г майонез

Соль и перец по вкусу

Свежая зелень для украшения

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовка грибов и лука

Шампиньоны аккуратно протрите влажной салфеткой, нарежьте небольшими кусочками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Обжарьте грибы на сухой разогретой сковороде, выпарив всю жидкость. Затем добавьте масло и лук. Жарьте вместе около 5 минут, периодически помешивая.

Шаг 2. Подготовка овощей и яиц

Отварите картофель, морковь и свеклу в кожуре до готовности, затем остудите. Куриное филе сварите в подсоленной воде. Яйца отварите вкрутую.

Шаг 3. Формирование салата: первый слой

Картофель натрите на крупной терке и выложите на плоскую тарелку в форме кольца. Смажьте майонезом, добавьте немного зелени.

Шаг 4. Второй слой: свекла и курица

Натрите свеклу на крупной терке, выложите на картофельный слой и покройте майонезом. Куриное филе нарежьте кубиками, разложите поверх свеклы, снова смажьте майонезом.

Шаг 5. Третий слой: грибы

Выложите обжаренные грибы с луком поверх курицы, аккуратно разровняйте.

Шаг 6. Четвёртый слой: морковь и орехи

Морковь натрите на крупной терке, слегка отожмите сок, разложите поверх грибов, смажьте майонезом. Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде, мелко порубите и выложите на слой моркови. Снова покройте майонезом.

Шаг 7. Завершающий слой: яйца и украшение

Яйца мелко нарубите или разомните, разложите их на слой орехов, смажьте майонезом. Поместите салат в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Шаг 8. Финальный штрих

Очистите гранат, аккуратно извлеките зерна. Посыпьте салат сверху гранатовыми зернами и украсьте зеленью. Блюдо готово к подаче!

Уточнения

Грана́т Грана́тник, или Грана́товое де́рево (лат. Punica) — род кустарников и небольших деревьев семейства Дербенниковые (Lythraceae), прежде считался монотипным и помещался в отдельное, ныне упразднённое, семейство Гранатовые (Punicaceae).

