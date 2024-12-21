Лёгкий десерт с белым шоколадом: готовим творожную запеканку

Творожная запеканка с белым шоколадом – это нежное лакомство, идеально подходящее для завтрака, перекуса или десерта. Лёгкая текстура и насыщенный вкус делают её похожей на изысканный чизкейк.
Ингредиенты:
Приготовление:
Соедините яйца с сахаром и взбейте до пышной пены. Растопите белый шоколад с жирными сливками на водяной бане, тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте крахмал, кокосовое молоко и лимонную цедру, затем добавьте эту смесь к мягкому творогу и взбейте до однородности. Введите растопленный шоколад, а затем осторожно добавьте взбитые яйца, аккуратно перемешивая.
Выпекание:
Застелите форму для выпечки пергаментом, слегка сбрызнув его водой, и вылейте в неё подготовленную смесь. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут, затем снизьте температуру до 170 °C и пеките ещё 15–20 минут до равномерной плотности. Охладите готовую запеканку, нарежьте порционными кусками и украсьте свежими или замороженными ягодами.
Советы для приготовления:
Для более выраженного аромата добавьте немного ванильного экстракта или цедру апельсина. Запеканка особенно вкусна в сочетании с ягодным соусом, мёдом или шоколадной глазурью.
Чизке́йк (от англ. cheese "сыр" и cake "торт", буквально — "сырный пирог", "творожный пирог") — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.
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