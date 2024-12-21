Новогодний стол без разочарований: как выбрать качественную икру

Красная икра — традиционный деликатес на новогоднем столе. Однако чтобы избежать разочарования и не купить подделку, важно уметь отличить натуральный продукт от имитации.
Проверка в воде:
Бросьте несколько икринок в горячую (но не кипящую) воду. Осторожно раздавите икринки.
Название продукта:
Состав:
В составе натуральной икры должны быть только:
Если указаны каррагинан, альгинат, красители или загустители, это поддельная икра.
Советы по выбору
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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