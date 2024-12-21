Новогодний стол без разочарований: как выбрать качественную икру

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная икра — традиционный деликатес на новогоднем столе. Однако чтобы избежать разочарования и не купить подделку, важно уметь отличить натуральный продукт от имитации.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икра лососевая на ложке

Простой тест на натуральность

Проверка в воде:

Бросьте несколько икринок в горячую (но не кипящую) воду. Осторожно раздавите икринки.

Если икра натуральная, вода станет мутно-белой.

Если икра имитированная, жидкость окрасится в цвет красителя или икринки останутся неизменными.

Как распознать подделку по упаковке

Название продукта:

На натуральной икре указано "икра лососевая".

Надписи "икорно-рыбный продукт" или "икорное изделие" означают, что это имитация.

Состав:

В составе натуральной икры должны быть только:

Икра

Соль

Растительное масло

Консерванты (сорбат калия и бензоат натрия)

Если указаны каррагинан, альгинат, красители или загустители, это поддельная икра.

Советы по выбору

Покупайте икру в проверенных магазинах и отдавайте предпочтение продукции известных брендов.

Избегайте слишком низких цен — натуральный продукт не может стоить дёшево.

Обратите внимание на срок годности и условия хранения, указанные на упаковке.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

