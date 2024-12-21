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Зачем добавлять кефир в борщ: необычный совет, который стоит попробовать

Еда

Борщ и сметана — сочетание, которое уже давно стало классикой. Но что, если попробовать что-то новое и необычное? Добавление кефира в борщ — это способ сделать привычное блюдо более аппетитным, а его вкус — насыщенным и оригинальным.

Борщ
Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Борщ

Почему кефир лучше сметаны

Кефир превосходно дополняет борщ, придавая ему свежесть и лёгкую кислинку. Его текстура идеально сочетается с супом, делая блюдо более лёгким, но при этом сохраняя богатство вкуса.

Как правильно добавлять кефир

  • Охладите борщ: перед добавлением кефира дождитесь, пока суп немного остынет. Горячий борщ может свернуть кисломолочный напиток.
  • Оптимальная порция: на одну тарелку достаточно трети стакана кефира. Это обеспечит насыщенный вкус без излишней кислинки.
  • Тщательное перемешивание: после добавления кефира хорошо перемешайте борщ, чтобы получить однородную консистенцию.
  • Добавляйте в тарелку, а не в кастрюлю: кефир сокращает срок хранения супа, поэтому лучше заправлять только порцию, которую вы собираетесь съесть.

Чем это полезно

Кефир обогащён пробиотиками, которые способствуют пищеварению, а его низкая калорийность делает борщ менее жирным по сравнению со сметаной. Такой вариант идеально подойдёт для тех, кто следит за своим питанием.

Если вы ищете способ разнообразить привычный борщ, кефир станет отличным решением. Попробовав его однажды, вы, возможно, больше не захотите возвращаться к сметане.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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