Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт

Варёное яйцо кажется самым простым блюдом, но достичь нужной текстуры белка и желтка не так уж легко. Часто результат оказывается или слишком жидким, или чересчур плотным. Чтобы добиться идеального результата, важно знать один простой трюк: огонь нужно выключить сразу после закипания воды, а яйца доготавливать в остывающей жидкости.
Подготовка кастрюли:
Поместите нужное количество яиц в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы жидкость покрывала яйца на 3 сантиметра.
Включение плиты:
Поставьте кастрюлю на плиту, включите максимальный огонь.
Ожидание закипания:
Когда вода начнёт бурлить, выключите конфорку и закройте кастрюлю крышкой.
Время выдержки:
Яйца должны готовиться в горячей воде, которая постепенно остывает. Выдержка зависит от желаемой консистенции желтка:
Почему это работает
Когда яйца готовятся в горячей, но не кипящей воде, они прогреваются равномерно, а желток сохраняет свою нежную текстуру. Этот метод позволяет избежать чрезмерного затвердевания белка и появления неприятного серого налёта на желтке.
Полезные советы
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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