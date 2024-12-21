Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Варёное яйцо кажется самым простым блюдом, но достичь нужной текстуры белка и желтка не так уж легко. Часто результат оказывается или слишком жидким, или чересчур плотным. Чтобы добиться идеального результата, важно знать один простой трюк: огонь нужно выключить сразу после закипания воды, а яйца доготавливать в остывающей жидкости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яйца в лотке

Инструкция по приготовлению

Подготовка кастрюли:

Поместите нужное количество яиц в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы жидкость покрывала яйца на 3 сантиметра.

Включение плиты:

Поставьте кастрюлю на плиту, включите максимальный огонь.

Ожидание закипания:

Когда вода начнёт бурлить, выключите конфорку и закройте кастрюлю крышкой.

Время выдержки:

Яйца должны готовиться в горячей воде, которая постепенно остывает. Выдержка зависит от желаемой консистенции желтка:

Для яиц всмятку – 4 минуты.

Для нежного бархатистого желтка – 6 минут.

Для более плотного желтка – 8 минут.

Для яиц вкрутую – 11 минут.

Почему это работает

Когда яйца готовятся в горячей, но не кипящей воде, они прогреваются равномерно, а желток сохраняет свою нежную текстуру. Этот метод позволяет избежать чрезмерного затвердевания белка и появления неприятного серого налёта на желтке.

Полезные советы

Чтобы яйца легче чистились, после приготовления опустите их в ледяную воду.

Используйте свежие яйца для всмятку – они сохраняют форму и лучше очищаются.

Засеките время точно: каждая минута влияет на текстуру желтка.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

