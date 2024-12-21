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Идеальные яйца всмятку или вкрутую: пошаговый рецепт

1:46
Еда

Варёное яйцо кажется самым простым блюдом, но достичь нужной текстуры белка и желтка не так уж легко. Часто результат оказывается или слишком жидким, или чересчур плотным. Чтобы добиться идеального результата, важно знать один простой трюк: огонь нужно выключить сразу после закипания воды, а яйца доготавливать в остывающей жидкости.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Инструкция по приготовлению

Подготовка кастрюли:

Поместите нужное количество яиц в кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы жидкость покрывала яйца на 3 сантиметра.

Включение плиты:

Поставьте кастрюлю на плиту, включите максимальный огонь.

Ожидание закипания:

Когда вода начнёт бурлить, выключите конфорку и закройте кастрюлю крышкой.

Время выдержки:

Яйца должны готовиться в горячей воде, которая постепенно остывает. Выдержка зависит от желаемой консистенции желтка:

  • Для яиц всмятку – 4 минуты.
  • Для нежного бархатистого желтка – 6 минут.
  • Для более плотного желтка – 8 минут.
  • Для яиц вкрутую – 11 минут.

Почему это работает

Когда яйца готовятся в горячей, но не кипящей воде, они прогреваются равномерно, а желток сохраняет свою нежную текстуру. Этот метод позволяет избежать чрезмерного затвердевания белка и появления неприятного серого налёта на желтке.

Полезные советы

  • Чтобы яйца легче чистились, после приготовления опустите их в ледяную воду.
  • Используйте свежие яйца для всмятку – они сохраняют форму и лучше очищаются.
  • Засеките время точно: каждая минута влияет на текстуру желтка.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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