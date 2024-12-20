Картофельное блюдо, которое станет центром внимания на вашем столе

Хотите удивить семью и гостей необычным блюдом, которое не потребует сложных кулинарных навыков? Попробуйте приготовить картофельные «тюльпаны». Этот рецепт покоряет не только своим внешним видом, напоминающим цветы, но и удивительно аппетитным вкусом.
Свиной фарш – 350 г
Луковица – 1 шт. (измельчите в мясорубке)
Чеснок – 2 зубчика (измельчите через пресс)
Плавленый сыр – 50 г
Соль и перец по вкусу
Картофель – 10–11 клубней
Томатный соус – 50 г
Майонез – 30 г
Вода – 100 мл
У вас получится оригинальное и красивое блюдо, которое украсит любой стол. Оно сочетает нежность картофеля, насыщенность фарша и аромат пикантного соуса. Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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