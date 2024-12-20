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Картофельное блюдо, которое станет центром внимания на вашем столе

1:51
Еда

Хотите удивить семью и гостей необычным блюдом, которое не потребует сложных кулинарных навыков? Попробуйте приготовить картофельные «тюльпаны». Этот рецепт покоряет не только своим внешним видом, напоминающим цветы, но и удивительно аппетитным вкусом.

картофель
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картофель

Что потребуется для блюда

Для начинки:

Свиной фарш – 350 г
Луковица – 1 шт. (измельчите в мясорубке)
Чеснок – 2 зубчика (измельчите через пресс)
Плавленый сыр – 50 г
Соль и перец по вкусу

Для основы:

Картофель – 10–11 клубней

Для соуса:

Томатный соус – 50 г
Майонез – 30 г
Вода – 100 мл

Этапы приготовления

  • Подготовка начинки:
    Смешайте фарш с измельчённым луком, чесноком и плавленым сыром. Добавьте соль и перец по вкусу.
  • Подготовка картофеля:
    Очистите картофелины и срежьте низ, чтобы они могли стоять вертикально. Сделайте 4 вертикальных надреза сверху на каждой картофелине, чтобы они напоминали лепестки.
  • Сборка блюда:
    Заполните картофелины приготовленной мясной начинкой и установите их в форму для запекания.
  • Приготовление соуса:
    Смешайте томатный соус, майонез и воду. Залейте этой смесью картофель.
  • Запекание:
    Накройте форму фольгой и запекайте при 190 °C в течение 45 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.

В итоге

У вас получится оригинальное и красивое блюдо, которое украсит любой стол. Оно сочетает нежность картофеля, насыщенность фарша и аромат пикантного соуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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