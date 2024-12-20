Картофельное блюдо, которое станет центром внимания на вашем столе

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить семью и гостей необычным блюдом, которое не потребует сложных кулинарных навыков? Попробуйте приготовить картофельные «тюльпаны». Этот рецепт покоряет не только своим внешним видом, напоминающим цветы, но и удивительно аппетитным вкусом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ картофель

Что потребуется для блюда

Для начинки:

Свиной фарш – 350 г

Луковица – 1 шт. (измельчите в мясорубке)

Чеснок – 2 зубчика (измельчите через пресс)

Плавленый сыр – 50 г

Соль и перец по вкусу

Для основы:

Картофель – 10–11 клубней

Для соуса:

Томатный соус – 50 г

Майонез – 30 г

Вода – 100 мл

Этапы приготовления

Подготовка начинки:

Смешайте фарш с измельчённым луком, чесноком и плавленым сыром. Добавьте соль и перец по вкусу.

Смешайте фарш с измельчённым луком, чесноком и плавленым сыром. Добавьте соль и перец по вкусу. Подготовка картофеля:

Очистите картофелины и срежьте низ, чтобы они могли стоять вертикально. Сделайте 4 вертикальных надреза сверху на каждой картофелине, чтобы они напоминали лепестки.

Очистите картофелины и срежьте низ, чтобы они могли стоять вертикально. Сделайте 4 вертикальных надреза сверху на каждой картофелине, чтобы они напоминали лепестки. Сборка блюда:

Заполните картофелины приготовленной мясной начинкой и установите их в форму для запекания.

Заполните картофелины приготовленной мясной начинкой и установите их в форму для запекания. Приготовление соуса:

Смешайте томатный соус, майонез и воду. Залейте этой смесью картофель.

Смешайте томатный соус, майонез и воду. Залейте этой смесью картофель. Запекание:

Накройте форму фольгой и запекайте при 190 °C в течение 45 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё 20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.

В итоге

У вас получится оригинальное и красивое блюдо, которое украсит любой стол. Оно сочетает нежность картофеля, насыщенность фарша и аромат пикантного соуса. Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

