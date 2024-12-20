Как приготовить домашнее мороженое: простой рецепт со сгущённым молоком

Магазинное мороженое уже не радует вкусом? Попробуйте приготовить его дома! Это не только легко, но и позволит создать десерт, который понравится всей семье. Секрет успеха – использование сгущённого молока, которое придаёт мороженому насыщенный вкус и нежную текстуру.
Этот продукт идеален для мороженого, так как содержит жиры и сахар, необходимые для насыщенного вкуса. С ним процесс приготовления становится проще и удобнее.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Налейте молоко в сотейник, нагрейте его на плите и добавьте нарезанное сливочное масло. Помешивайте до полного растворения масла, избегая сильного кипения. Снимите с плиты, взбейте смесь блендером, добавьте сгущённое молоко и снова взбейте до однородной массы. Охладите смесь в холодильнике, затем взбейте её миксером.
Переложите в морозильную камеру, периодически доставайте и взбивайте смесь каждые 30 минут, чтобы избежать образования кристаллов льда. Через несколько часов мороженое будет готово!
Полезные советы
Добавьте в смесь ягоды, шоколад или орехи для разнообразия вкусов. Чтобы мороженое получилось насыщенным, используйте сгущёнку с варёной основой. Перед подачей дайте десерту немного подтаять, чтобы он раскрыл всю свою кремовую текстуру.
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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