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Как приготовить домашнее мороженое: простой рецепт со сгущённым молоком

1:40
Еда

Магазинное мороженое уже не радует вкусом? Попробуйте приготовить его дома! Это не только легко, но и позволит создать десерт, который понравится всей семье. Секрет успеха – использование сгущённого молока, которое придаёт мороженому насыщенный вкус и нежную текстуру.

Мороженое
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мороженое

Почему сгущённое молоко

Этот продукт идеален для мороженого, так как содержит жиры и сахар, необходимые для насыщенного вкуса. С ним процесс приготовления становится проще и удобнее.

Рецепт домашнего мороженого

Ингредиенты:

  • Молоко – 400 мл
  • Сливочное масло – 70 г
  • Сгущённое молоко – 120 г

Процесс приготовления:

Налейте молоко в сотейник, нагрейте его на плите и добавьте нарезанное сливочное масло. Помешивайте до полного растворения масла, избегая сильного кипения. Снимите с плиты, взбейте смесь блендером, добавьте сгущённое молоко и снова взбейте до однородной массы. Охладите смесь в холодильнике, затем взбейте её миксером.

Переложите в морозильную камеру, периодически доставайте и взбивайте смесь каждые 30 минут, чтобы избежать образования кристаллов льда. Через несколько часов мороженое будет готово!

Полезные советы

Добавьте в смесь ягоды, шоколад или орехи для разнообразия вкусов. Чтобы мороженое получилось насыщенным, используйте сгущёнку с варёной основой. Перед подачей дайте десерту немного подтаять, чтобы он раскрыл всю свою кремовую текстуру.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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