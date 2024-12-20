Как приготовить домашнее мороженое: простой рецепт со сгущённым молоком

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинное мороженое уже не радует вкусом? Попробуйте приготовить его дома! Это не только легко, но и позволит создать десерт, который понравится всей семье. Секрет успеха – использование сгущённого молока, которое придаёт мороженому насыщенный вкус и нежную текстуру.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мороженое

Почему сгущённое молоко

Этот продукт идеален для мороженого, так как содержит жиры и сахар, необходимые для насыщенного вкуса. С ним процесс приготовления становится проще и удобнее.

Рецепт домашнего мороженого

Ингредиенты:

Молоко – 400 мл

Сливочное масло – 70 г

Сгущённое молоко – 120 г

Процесс приготовления:

Налейте молоко в сотейник, нагрейте его на плите и добавьте нарезанное сливочное масло. Помешивайте до полного растворения масла, избегая сильного кипения. Снимите с плиты, взбейте смесь блендером, добавьте сгущённое молоко и снова взбейте до однородной массы. Охладите смесь в холодильнике, затем взбейте её миксером.

Переложите в морозильную камеру, периодически доставайте и взбивайте смесь каждые 30 минут, чтобы избежать образования кристаллов льда. Через несколько часов мороженое будет готово!

Полезные советы

Добавьте в смесь ягоды, шоколад или орехи для разнообразия вкусов. Чтобы мороженое получилось насыщенным, используйте сгущёнку с варёной основой. Перед подачей дайте десерту немного подтаять, чтобы он раскрыл всю свою кремовую текстуру.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

