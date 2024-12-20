Готовим сельдь под шубой без майонеза: гости будут в восторге

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

"Сельдь под шубой" — неизменный атрибут новогоднего стола, любимый салат многих поколений. Но что, если сделать его вкус более интересным, а блюдо — полезнее? Всё просто: замените майонез на более лёгкий и изысканный соус!

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain селедка под шубой

Почему стоит отказаться от майонеза

Майонез — привычный ингредиент, но он делает салат калорийным и тяжёлым. К тому же его вкус может перебивать тонкие нотки селёдки и овощей. Заменив этот соус, вы не только уменьшите калорийность блюда, но и подчеркнёте гармонию его компонентов.

Чем заменить майонез

Используйте смесь сметаны и горчицы. Этот соус обладает идеальным балансом нежности и пикантности, подчёркивая вкус рыбы и овощей.

Готовим соус:

Смешайте сметану с горчицей.

Пропорции выбирайте по вкусу:

Для мягкого и нежного соуса добавьте минимум горчицы.

Для любителей остроты — увеличьте её количество.

Сочетание вкусов:

сметанно-горчичная смесь делает салат лёгким и свежим. Она идеально подчеркивает вкус селёдки, лука, картофеля и моркови.

Преимущества замены

Меньше калорий

Натуральная сметана менее калорийна, чем магазинный майонез.

Натуральная сметана менее калорийна, чем магазинный майонез. Лучше для здоровья

Исключив рафинированные жиры и искусственные добавки, вы сделаете блюдо более полезным.

Исключив рафинированные жиры и искусственные добавки, вы сделаете блюдо более полезным. Удивите гостей

Новый вкус точно порадует вашу семью и гостей. Приготовьтесь к вопросам вроде: "Почему этот салат такой вкусный?" или "Какой секрет в рецепте?".

Порадуйте себя и близких

Попробовав "Сельдь под шубой" в новом формате, вы, возможно, больше не захотите возвращаться к майонезу. Ведь классика тоже может быть свежей, полезной и необычайно вкусной.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

