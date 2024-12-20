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Готовим сельдь под шубой без майонеза: гости будут в восторге

1:54
Еда

"Сельдь под шубой" — неизменный атрибут новогоднего стола, любимый салат многих поколений. Но что, если сделать его вкус более интересным, а блюдо — полезнее? Всё просто: замените майонез на более лёгкий и изысканный соус!

селедка под шубой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
селедка под шубой

Почему стоит отказаться от майонеза

Майонез — привычный ингредиент, но он делает салат калорийным и тяжёлым. К тому же его вкус может перебивать тонкие нотки селёдки и овощей. Заменив этот соус, вы не только уменьшите калорийность блюда, но и подчеркнёте гармонию его компонентов.

Чем заменить майонез

Используйте смесь сметаны и горчицы. Этот соус обладает идеальным балансом нежности и пикантности, подчёркивая вкус рыбы и овощей.

Готовим соус:

  • Смешайте сметану с горчицей.
  • Пропорции выбирайте по вкусу:
  • Для мягкого и нежного соуса добавьте минимум горчицы.
  • Для любителей остроты — увеличьте её количество.

Сочетание вкусов:

  • сметанно-горчичная смесь делает салат лёгким и свежим. Она идеально подчеркивает вкус селёдки, лука, картофеля и моркови.

Преимущества замены

  • Меньше калорий
    Натуральная сметана менее калорийна, чем магазинный майонез.
  • Лучше для здоровья
    Исключив рафинированные жиры и искусственные добавки, вы сделаете блюдо более полезным.
  • Удивите гостей
    Новый вкус точно порадует вашу семью и гостей. Приготовьтесь к вопросам вроде: "Почему этот салат такой вкусный?" или "Какой секрет в рецепте?".

Порадуйте себя и близких

Попробовав "Сельдь под шубой" в новом формате, вы, возможно, больше не захотите возвращаться к майонезу. Ведь классика тоже может быть свежей, полезной и необычайно вкусной.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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