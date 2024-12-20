Готовим сельдь под шубой без майонеза: гости будут в восторге

"Сельдь под шубой" — неизменный атрибут новогоднего стола, любимый салат многих поколений. Но что, если сделать его вкус более интересным, а блюдо — полезнее? Всё просто: замените майонез на более лёгкий и изысканный соус!
Майонез — привычный ингредиент, но он делает салат калорийным и тяжёлым. К тому же его вкус может перебивать тонкие нотки селёдки и овощей. Заменив этот соус, вы не только уменьшите калорийность блюда, но и подчеркнёте гармонию его компонентов.
Используйте смесь сметаны и горчицы. Этот соус обладает идеальным балансом нежности и пикантности, подчёркивая вкус рыбы и овощей.
Готовим соус:
Сочетание вкусов:
Попробовав "Сельдь под шубой" в новом формате, вы, возможно, больше не захотите возвращаться к майонезу. Ведь классика тоже может быть свежей, полезной и необычайно вкусной.
"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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