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Чем заменить традиционные блюда на новогоднем столе

1:48
Еда

Новый год совпадает с Рождественским постом, который хоть и считается не самым строгим, всё же накладывает определённые ограничения на питание. Диетолог Марьяна Джутова поделилась рекомендациями о том, как составить праздничное меню, которое будет вкусным, разнообразным и полезным.

новогодний стол
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
новогодний стол

Основное блюдо: рыба

Для горячего блюда на постный стол отлично подойдёт рыба, запечённая в фольге. Её можно дополнить гарниром из отварного картофеля и свежих овощей. Диетолог напомнила, что в пост важно не пропускать дни, когда разрешается есть рыбу и морепродукты.

"Это поможет восполнить дефицит белка, связанный с ограничениями, и при этом избежать набора лишнего веса", — отметила Марьяна Джутова.

Грибы с куркумой

Грибы в разных вариантах станут отличным дополнением к праздничному меню. Специалист советует добавлять к грибным блюдам щепотку куркумы — это улучшит их усвояемость и сделает вкус более насыщенным.

Постные салаты

Традиционный оливье с его "запрещёнными" компонентами можно заменить полезным и лёгким винегретом. Лучше всего использовать запечённые и свежие овощи, чтобы салат стал максимально вкусным.

Ещё один вариант — салат из свежей моркови, яблока, тыквы и заправки из лимонного сока. Такое сочетание не только соответствует правилам поста, но и добавит новогоднему столу ярких красок.

Постное меню для Нового года может быть вкусным, разнообразным и полезным. Рыба, овощи, грибы и лёгкие салаты сделают праздник ярким, не нарушая традиций и ограничений Рождественского поста.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. Другое название диетологии — клиническое питание.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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