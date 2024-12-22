Самые вредные пищевые сочетания, о которых вы не знали

Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, какие привычные сочетания продуктов стоит исключить из рациона. Вопреки распространённым представлениям, даже полезные продукты по отдельности могут оказаться вредными, если их неправильно комбинировать.
Один из самых популярных завтраков — яичница с беконом — находится под строгим запретом. Как объяснила эксперт, такое сочетание содержит избыточное количество животного белка, который повышает уровень холестерина. Кроме того, яйца в сочетании с ветчиной или колбасой также нежелательны.
Чтобы завтрак был полезным, нутрициолог советует подавать яйца отдельно, добавив свежие овощи. Это позволит сделать блюдо более сбалансированным и благоприятным для организма.
Ещё одно популярное утреннее сочетание — хлопья с апельсиновым соком. Однако, по словам специалиста, кислый сок препятствует работе ферментов, необходимых для расщепления углеводов. В результате организм испытывает трудности с переработкой пищи. Лучше всего запивать хлопья обычным молоком.
Во время новогодних праздников россияне часто смешивают алкоголь с десертами. Это сочетание также вредно для организма. Как пояснила Екатерина Кузина, сахар и алкоголь начинают "соревноваться" в процессе переваривания. Организм первым делом перерабатывает глюкозу, оставляя нерасщепленный алкоголь. Это может привести к сильной интоксикации и неприятным последствиям наутро.
Для здоровья важно не только выбирать полезные продукты, но и правильно их сочетать. Откажитесь от привычных комбинаций вроде бекона с яйцами или сладостей с алкоголем. Вместо этого добавляйте больше овощей, выбирайте молочные продукты для завтрака и избегайте смешивания сахара со спиртным.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.