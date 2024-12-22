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Самые вредные пищевые сочетания, о которых вы не знали

2:08
Еда

Нутрициолог Екатерина Кузина рассказала, какие привычные сочетания продуктов стоит исключить из рациона. Вопреки распространённым представлениям, даже полезные продукты по отдельности могут оказаться вредными, если их неправильно комбинировать.

Яйца с беконом
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Яйца с беконом

Яйца с беконом: почему это табу

Один из самых популярных завтраков — яичница с беконом — находится под строгим запретом. Как объяснила эксперт, такое сочетание содержит избыточное количество животного белка, который повышает уровень холестерина. Кроме того, яйца в сочетании с ветчиной или колбасой также нежелательны.

Чтобы завтрак был полезным, нутрициолог советует подавать яйца отдельно, добавив свежие овощи. Это позволит сделать блюдо более сбалансированным и благоприятным для организма.

Хлопья и апельсиновый сок: скрытая угроза

Ещё одно популярное утреннее сочетание — хлопья с апельсиновым соком. Однако, по словам специалиста, кислый сок препятствует работе ферментов, необходимых для расщепления углеводов. В результате организм испытывает трудности с переработкой пищи. Лучше всего запивать хлопья обычным молоком.

Новый год и запретные сочетания

Во время новогодних праздников россияне часто смешивают алкоголь с десертами. Это сочетание также вредно для организма. Как пояснила Екатерина Кузина, сахар и алкоголь начинают "соревноваться" в процессе переваривания. Организм первым делом перерабатывает глюкозу, оставляя нерасщепленный алкоголь. Это может привести к сильной интоксикации и неприятным последствиям наутро.

Что выбрать вместо вредных сочетаний

Для здоровья важно не только выбирать полезные продукты, но и правильно их сочетать. Откажитесь от привычных комбинаций вроде бекона с яйцами или сладостей с алкоголем. Вместо этого добавляйте больше овощей, выбирайте молочные продукты для завтрака и избегайте смешивания сахара со спиртным.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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