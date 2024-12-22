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Что добавить к праздничному столу, чтобы утро было лёгким

1:32
Еда

Снизить вред алкоголя за праздничным столом реально — важно правильно выбрать еду. Нутрициолог Дарья Сенатова рассказала, как организовать застолье, чтобы избежать похмелья.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Какие продукты помогут избежать похмелья

Эксперт рекомендует добавить в рацион ферментированные продукты: квашеную капусту, кимчи, комбучу или квас. Эти продукты помогают восстановить солевой баланс в организме и уменьшают риск головной боли после употребления алкоголя.

Не менее важны продукты, богатые витамином B12. Его можно найти в яйцах, печени, сыре и скумбрии. Витамин B3, содержащийся в бобовых и злаках, также играет важную роль, помогая организму справляться с нагрузкой.

Вода и минералы: обязательный элемент

Для нормализации работы организма и вывода токсинов после употребления алкоголя нутрициолог советует пить больше минеральной воды. Она способствует оттоку желчи и ускоряет процессы детоксикации.

Продукты, богатые цинком, также помогут организму расщеплять этанол. Среди таких продуктов — морепродукты, чечевица и тыквенные семечки. Добавьте их к блюдам, чтобы поддержать здоровье печени и избежать неприятных последствий застолья.

Следуя этим рекомендациям, можно наслаждаться праздничной атмосферой и вкусной едой без страха перед утренними последствиями.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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