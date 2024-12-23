Что съесть перед застольем, чтобы утром чувствовать себя отлично

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Марият Мухина рассказала, что избежать неприятных последствий после праздничного застолья поможет простой продукт, который есть на каждом новогоднем столе. Главное — съесть его перед тем, как поднять первый бокал.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain алкоголь за праздничным столом

Сыр как защита от похмелья

Снизить риск похмельного синдрома поможет нежирный сыр. По словам врача, этот продукт гораздо лучше справляется с задачей, чем привычные для многих сливочное масло или кусочек сала. Сыр создает в желудке и кишечнике защитную жировую пленку, которая замедляет всасывание алкоголя в кровь.

Польза сыра для желудка

Алкоголь повышает кислотность желудка, что может привести к изжоге и другим неприятным ощущениям. Нежирные и мягкие сыры с нейтральным pH успокаивают желудок, помогая избежать дискомфорта. Однако есть важный нюанс: замедление всасывания алкоголя может привести к тому, что человек выпьет больше. Когда действие защитной пленки ослабнет, эффект опьянения наступит резко, а похмелье может быть сильнее.

Меры предосторожности

Диетолог предупреждает, что полностью положиться на правильную закуску нельзя. Сыр может уменьшить влияние алкоголя на организм, но злоупотреблять спиртными напитками всё равно не стоит. Осознанный подход к застолью — лучший способ провести праздники весело и без последствий.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.



