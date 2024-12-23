Что съесть перед застольем, чтобы утром чувствовать себя отлично

Диетолог Марият Мухина рассказала, что избежать неприятных последствий после праздничного застолья поможет простой продукт, который есть на каждом новогоднем столе. Главное — съесть его перед тем, как поднять первый бокал.
Снизить риск похмельного синдрома поможет нежирный сыр. По словам врача, этот продукт гораздо лучше справляется с задачей, чем привычные для многих сливочное масло или кусочек сала. Сыр создает в желудке и кишечнике защитную жировую пленку, которая замедляет всасывание алкоголя в кровь.
Алкоголь повышает кислотность желудка, что может привести к изжоге и другим неприятным ощущениям. Нежирные и мягкие сыры с нейтральным pH успокаивают желудок, помогая избежать дискомфорта. Однако есть важный нюанс: замедление всасывания алкоголя может привести к тому, что человек выпьет больше. Когда действие защитной пленки ослабнет, эффект опьянения наступит резко, а похмелье может быть сильнее.
Диетолог предупреждает, что полностью положиться на правильную закуску нельзя. Сыр может уменьшить влияние алкоголя на организм, но злоупотреблять спиртными напитками всё равно не стоит. Осознанный подход к застолью — лучший способ провести праздники весело и без последствий.
Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
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