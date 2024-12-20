Простой трюк для размораживания мяса: работает за считанные минуты

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте: ужин уже на подходе, а главный ингредиент – мясо – по-прежнему лежит замороженным в морозильной камере. У вас нет времени ждать несколько часов естественной разморозки. Что делать? Есть способ, который спасёт вашу кулинарную задачу за считанные минуты!

Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ куриное филе

Быстрая разморозка мяса за 10 минут

Для этого метода не понадобятся специальные устройства или дорогостоящие средства. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне. Главное — следовать простым шагам.

Подготовьте миску и раствор

Найдите достаточно большую миску, чтобы мясо свободно погрузилось в неё. Налейте воду комнатной температуры. Добавьте в воду 2 столовые ложки уксуса и столько же соли. Тщательно размешайте раствор до полного растворения ингредиентов.

Найдите достаточно большую миску, чтобы мясо свободно погрузилось в неё. Налейте воду комнатной температуры. Добавьте в воду 2 столовые ложки уксуса и столько же соли. Тщательно размешайте раствор до полного растворения ингредиентов. Погрузите мясо

Поместите замороженное мясо в раствор, следя за тем, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью. Важно: этот способ подходит только для небольших кусков мяса. Если вы размораживаете большую птицу, например, индейку, метод не подойдёт.

Поместите замороженное мясо в раствор, следя за тем, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью. Важно: этот способ подходит только для небольших кусков мяса. Если вы размораживаете большую птицу, например, индейку, метод не подойдёт. Ожидайте 10 минут

Пока мясо размораживается, вы можете заняться подготовкой остальных ингредиентов для ужина.

Пока мясо размораживается, вы можете заняться подготовкой остальных ингредиентов для ужина. Проверьте результат

Через 10 минут достаньте мясо из миски. Ледяная корка должна полностью исчезнуть, и продукт станет готовым для дальнейшей готовки.

Почему это работает

Уксус и соль ускоряют процесс разморозки, снижая температуру замерзания воды и растворяя лед. Это простой, но эффективный лайфхак, который выручит в экстренной ситуации.

Ограничения метода

Лайфхак идеально подходит для небольших кусков мяса, но не работает с крупными продуктами. Если у вас заморожена целая курица или большой кусок говядины, придётся воспользоваться традиционными методами разморозки.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

