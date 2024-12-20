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Простой трюк для размораживания мяса: работает за считанные минуты

1:59
Еда

Представьте: ужин уже на подходе, а главный ингредиент – мясо – по-прежнему лежит замороженным в морозильной камере. У вас нет времени ждать несколько часов естественной разморозки. Что делать? Есть способ, который спасёт вашу кулинарную задачу за считанные минуты!

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Быстрая разморозка мяса за 10 минут

Для этого метода не понадобятся специальные устройства или дорогостоящие средства. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне. Главное — следовать простым шагам.

  • Подготовьте миску и раствор
    Найдите достаточно большую миску, чтобы мясо свободно погрузилось в неё. Налейте воду комнатной температуры. Добавьте в воду 2 столовые ложки уксуса и столько же соли. Тщательно размешайте раствор до полного растворения ингредиентов.
  • Погрузите мясо
    Поместите замороженное мясо в раствор, следя за тем, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью. Важно: этот способ подходит только для небольших кусков мяса. Если вы размораживаете большую птицу, например, индейку, метод не подойдёт.
  • Ожидайте 10 минут
    Пока мясо размораживается, вы можете заняться подготовкой остальных ингредиентов для ужина.
  • Проверьте результат
    Через 10 минут достаньте мясо из миски. Ледяная корка должна полностью исчезнуть, и продукт станет готовым для дальнейшей готовки.

Почему это работает

Уксус и соль ускоряют процесс разморозки, снижая температуру замерзания воды и растворяя лед. Это простой, но эффективный лайфхак, который выручит в экстренной ситуации.

Ограничения метода

Лайфхак идеально подходит для небольших кусков мяса, но не работает с крупными продуктами. Если у вас заморожена целая курица или большой кусок говядины, придётся воспользоваться традиционными методами разморозки.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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