Простой трюк для размораживания мяса: работает за считанные минуты

Представьте: ужин уже на подходе, а главный ингредиент – мясо – по-прежнему лежит замороженным в морозильной камере. У вас нет времени ждать несколько часов естественной разморозки. Что делать? Есть способ, который спасёт вашу кулинарную задачу за считанные минуты!
Для этого метода не понадобятся специальные устройства или дорогостоящие средства. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне. Главное — следовать простым шагам.
Уксус и соль ускоряют процесс разморозки, снижая температуру замерзания воды и растворяя лед. Это простой, но эффективный лайфхак, который выручит в экстренной ситуации.
Лайфхак идеально подходит для небольших кусков мяса, но не работает с крупными продуктами. Если у вас заморожена целая курица или большой кусок говядины, придётся воспользоваться традиционными методами разморозки.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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