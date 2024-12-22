Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски

Апельсиновый сок популярен благодаря высокому содержанию витамина С и органических кислот. Однако эти же свойства могут негативно сказываться на состоянии зубной эмали, предупреждают специалисты.
Ортодонт Виктория Радько объясняет, что напитки с низким рН, включая апельсиновый сок, способны вызывать деминерализацию зубной эмали. В процессе этого кальций и другие микроэлементы вымываются из структуры зуба, делая эмаль пористой и уязвимой перед бактериями, которые провоцируют кариес.
При регулярном воздействии кислот зубы становятся чувствительными, а в некоторых случаях возможно развитие эрозии — разрушения поверхностного слоя эмали.
Чтобы защитить зубы от агрессивного действия кислот, стоматолог рекомендует следующие меры:
Важно помнить: не стоит чистить зубы сразу после сока. Эмаль ослаблена, и механическое воздействие может усилить повреждения. Подождите 30 минут, чтобы она восстановилась.
Апельсиновый сок может быть полезным для здоровья, но стоит учитывать его влияние на зубы и соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить улыбку здоровой.
Ка́риес — сложный медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса.
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