Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсиновый сок популярен благодаря высокому содержанию витамина С и органических кислот. Однако эти же свойства могут негативно сказываться на состоянии зубной эмали, предупреждают специалисты.

Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стоматология

Как сок влияет на зубы

Ортодонт Виктория Радько объясняет, что напитки с низким рН, включая апельсиновый сок, способны вызывать деминерализацию зубной эмали. В процессе этого кальций и другие микроэлементы вымываются из структуры зуба, делая эмаль пористой и уязвимой перед бактериями, которые провоцируют кариес.

При регулярном воздействии кислот зубы становятся чувствительными, а в некоторых случаях возможно развитие эрозии — разрушения поверхностного слоя эмали.

Как снизить вред от сока

Чтобы защитить зубы от агрессивного действия кислот, стоматолог рекомендует следующие меры:

Разбавляйте сок водой. Это снизит концентрацию кислот в напитке.

Используйте соломинку. Так сок меньше контактирует с зубами.

Полощите рот водой. После употребления сока удалите остатки кислоты с поверхности зубов.

Важно помнить: не стоит чистить зубы сразу после сока. Эмаль ослаблена, и механическое воздействие может усилить повреждения. Подождите 30 минут, чтобы она восстановилась.

Апельсиновый сок может быть полезным для здоровья, но стоит учитывать его влияние на зубы и соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить улыбку здоровой.

Уточнения

Ка́риес — сложный медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса.

