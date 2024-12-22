Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Арестованную технику компании из Китая выставили на торги в Челябинской области
Раскрываем важный секрет потолочных рукояток, о котором вы даже не догадывались
Как выбрать идеальный флюид для вашего типа кожи
Самые распространенные ошибки при уходе за микроволновкой
Домик в деревне вечен - в России открыли новый способ сохранять молоко
Три породы кошек, которые не доставят хлопот в квартире
Якутия готовится к модернизации теплоснабжения
Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений
Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство

Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски

1:36
Еда

Апельсиновый сок популярен благодаря высокому содержанию витамина С и органических кислот. Однако эти же свойства могут негативно сказываться на состоянии зубной эмали, предупреждают специалисты.

Стоматология
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматология

Как сок влияет на зубы

Ортодонт Виктория Радько объясняет, что напитки с низким рН, включая апельсиновый сок, способны вызывать деминерализацию зубной эмали. В процессе этого кальций и другие микроэлементы вымываются из структуры зуба, делая эмаль пористой и уязвимой перед бактериями, которые провоцируют кариес.

При регулярном воздействии кислот зубы становятся чувствительными, а в некоторых случаях возможно развитие эрозии — разрушения поверхностного слоя эмали.

Как снизить вред от сока

Чтобы защитить зубы от агрессивного действия кислот, стоматолог рекомендует следующие меры:

  • Разбавляйте сок водой. Это снизит концентрацию кислот в напитке.
  • Используйте соломинку. Так сок меньше контактирует с зубами.
  • Полощите рот водой. После употребления сока удалите остатки кислоты с поверхности зубов.

Важно помнить: не стоит чистить зубы сразу после сока. Эмаль ослаблена, и механическое воздействие может усилить повреждения. Подождите 30 минут, чтобы она восстановилась.

Апельсиновый сок может быть полезным для здоровья, но стоит учитывать его влияние на зубы и соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить улыбку здоровой.

Уточнения

Ка́риес — сложный медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. В начальной стадии развития кариес характеризуется очаговой деминерализацией неорганической части эмали и разрушением её органического матрикса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии
Наука и техника
Случайная находка аспиранта изменила квантовые технологии Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Как избавиться от сутулости и улучшить здоровье спины с помощью упражнений
Audi закрывает завод в Брюсселе и переносит производство
Простые идеи для новогоднего декора, которые сделают ваш дом уютным
Пять важных причин отказаться от молока в кофе
Урожай картошки без потерь: секреты агротехники
Самые универсальные идеи для маникюра на любой случай
Могучий Ли — НОАК тестирует современный лазер, способный прожечь броню
Апельсиновый сок и кариес: как снизить риски
Топ-5 лучших упражнений для сохранения молодости тела после 50 лет
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.