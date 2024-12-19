Жареный Оливье: оригинальный рецепт для праздничного стола

Хотите удивить близких необычным завтраком с новогодним настроением? Приготовьте жареный "Оливье" — оригинальное блюдо, сочетающее традиционные ингредиенты в новом формате.
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Салат оливье
Ингредиенты:
1 картофелина
1 морковь
50 г лука
50 г ветчины или варёной колбасы
20 г консервированного зелёного горошка
20 г солёного огурца
2 яйца
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Подготовка овощей: отварите картофель и морковь до готовности, затем нарежьте их кубиками.
Обжарка основных ингредиентов: на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложите нарезанные картофель, морковь, лук и ветчину. Обжаривайте около минуты, периодически помешивая.
Добавление дополнительных компонентов: добавьте в сковороду консервированный горошек и нарезанный солёный огурец, перемешайте.
Заливка яичной смесью: взбейте два сырых яйца и равномерно залейте ими содержимое сковороды. Накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и готовьте 4-5 минут, пока яйца полностью не схватятся.
Подавайте жареный "Оливье" горячим, наслаждаясь новым прочтением знакомого вкуса.
Уточнения
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.