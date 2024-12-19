Жареный Оливье: оригинальный рецепт для праздничного стола

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить близких необычным завтраком с новогодним настроением? Приготовьте жареный "Оливье" — оригинальное блюдо, сочетающее традиционные ингредиенты в новом формате.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

Ингредиенты:

1 картофелина

1 морковь

50 г лука

50 г ветчины или варёной колбасы

20 г консервированного зелёного горошка

20 г солёного огурца

2 яйца

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Подготовка овощей : отварите картофель и морковь до готовности, затем нарежьте их кубиками.

: отварите картофель и морковь до готовности, затем нарежьте их кубиками. Обжарка основных ингредиентов : на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложите нарезанные картофель, морковь, лук и ветчину. Обжаривайте около минуты, периодически помешивая.

: на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложите нарезанные картофель, морковь, лук и ветчину. Обжаривайте около минуты, периодически помешивая. Добавление дополнительных компонентов : добавьте в сковороду консервированный горошек и нарезанный солёный огурец, перемешайте.

: добавьте в сковороду консервированный горошек и нарезанный солёный огурец, перемешайте. Заливка яичной смесью: взбейте два сырых яйца и равномерно залейте ими содержимое сковороды. Накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и готовьте 4-5 минут, пока яйца полностью не схватятся.

Подавайте жареный "Оливье" горячим, наслаждаясь новым прочтением знакомого вкуса.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

