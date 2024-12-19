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Жареный Оливье: оригинальный рецепт для праздничного стола

1:21
Еда

Хотите удивить близких необычным завтраком с новогодним настроением? Приготовьте жареный "Оливье" — оригинальное блюдо, сочетающее традиционные ингредиенты в новом формате.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Ингредиенты:

  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • 50 г лука
  • 50 г ветчины или варёной колбасы
  • 20 г консервированного зелёного горошка
  • 20 г солёного огурца
  • 2 яйца
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  • Подготовка овощей: отварите картофель и морковь до готовности, затем нарежьте их кубиками.
  • Обжарка основных ингредиентов: на разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла выложите нарезанные картофель, морковь, лук и ветчину. Обжаривайте около минуты, периодически помешивая.
  • Добавление дополнительных компонентов: добавьте в сковороду консервированный горошек и нарезанный солёный огурец, перемешайте.
  • Заливка яичной смесью: взбейте два сырых яйца и равномерно залейте ими содержимое сковороды. Накройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и готовьте 4-5 минут, пока яйца полностью не схватятся.

Подавайте жареный "Оливье" горячим, наслаждаясь новым прочтением знакомого вкуса.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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