Вредные части курицы: что исключить из рациона немедленно

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица — популярный продукт, но не все её части одинаково полезны для здоровья. Диетологи предупреждают, что некоторые из них могут нанести вред организму из-за содержания токсинов или высокого уровня жира.

Фото: flickr.com by Tom Ipri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Части курицы, которых лучше избегать

Куриная кожа : содержит большое количество насыщенных жиров и холестерина, что может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний и набора лишнего веса.

: содержит большое количество насыщенных жиров и холестерина, что может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний и набора лишнего веса. Хвостовая часть (гузка) : накопление токсинов и бактерий делает её небезопасной для употребления.

: накопление токсинов и бактерий делает её небезопасной для употребления. Внутренние органы (печень, лёгкие) : часто содержат вредные вещества, особенно если птица выращивалась с использованием антибиотиков и гормонов.

: часто содержат вредные вещества, особенно если птица выращивалась с использованием антибиотиков и гормонов. Крылья: большая часть состоит из кожи и костей, а при готовке добавляется много жира и специй, что делает их менее полезными.

Полезные рекомендации

Выбор полезных частей : отдавайте предпочтение куриной грудке без кожи — она содержит минимальное количество жира и богата белком.

: отдавайте предпочтение куриной грудке без кожи — она содержит минимальное количество жира и богата белком. Способы приготовления : варка, запекание или приготовление на пару сохраняют полезные свойства мяса.

: варка, запекание или приготовление на пару сохраняют полезные свойства мяса. Разнообразие в рационе: не стоит употреблять курицу ежедневно. Включайте в питание рыбу и другие виды мяса для сбалансированного рациона.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете наслаждаться вкусом курицы, избегая возможного вреда для здоровья.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

