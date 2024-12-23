Секреты экономной закупки продуктов к Новому году

До Нового года осталось совсем немного времени, и подготовка к празднику выходит на финишную прямую. Одной из главных частей новогодней ночи остается праздничное застолье. Эксперты напомнили, что стоит включить в список покупок, чтобы ничего не забыть.
Начать стоит с базовых продуктов, которые понадобятся для приготовления горячих блюд, салатов и закусок.
Мясо, птица, рыба
Колбасы и ветчина
Сыры
Твердые сорта сыра можно купить заблаговременно, а сливочные и творожные сорта добавьте в корзину за 5-7 дней до праздника.
Запасы консервов
Часто о них забывают, но горошек, кукурузу, грибы, оливки, маслины, шпроты, печень трески и тунца стоит приобрести во второй половине декабря. В этот период цены еще остаются на уровне.
Эти продукты можно купить даже в последние дни.
Следуя этому плану, вы сможете избежать лишних затрат, суеты и сделать свой праздник действительно незабываемым.
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