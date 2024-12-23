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Секреты экономной закупки продуктов к Новому году

2:29
Еда

До Нового года осталось совсем немного времени, и подготовка к празднику выходит на финишную прямую. Одной из главных частей новогодней ночи остается праздничное застолье. Эксперты напомнили, что стоит включить в список покупок, чтобы ничего не забыть.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Основные ингредиенты

Начать стоит с базовых продуктов, которые понадобятся для приготовления горячих блюд, салатов и закусок.

Мясо, птица, рыба

  • Мясо и птицу лучше покупать в охлажденном виде за 2-3 дня до праздника.
  • Замороженную рыбу можно приобрести заранее, но стейки из рыбы стоит брать в конце декабря (29-30 числа), чтобы выбрать свежий продукт.
  • Соленую красную рыбу можно купить за 1-1,5 недели до праздника, если сроки годности позволяют.

Колбасы и ветчина

  • Сырокопченые и сыровяленые колбасы лучше приобрести заранее, чтобы избежать повышения цен.
  • Вареную колбасу, ветчину и бекон стоит брать не раньше, чем за неделю до Нового года.

Сыры

Твердые сорта сыра можно купить заблаговременно, а сливочные и творожные сорта добавьте в корзину за 5-7 дней до праздника.

Запасы консервов

Часто о них забывают, но горошек, кукурузу, грибы, оливки, маслины, шпроты, печень трески и тунца стоит приобрести во второй половине декабря. В этот период цены еще остаются на уровне.

Овощи и фрукты

  • Яйца и корнеплоды (картофель, морковь, свекла) можно купить в 20-х числах декабря.
  • Свежие овощи, такие как огурцы, помидоры и перец, а также фрукты лучше приобрести 29-30 декабря. В последний день года часто сложно найти качественные продукты.
  • Долгосрочные покупки
  • Икру, кондитерские изделия, алкоголь, соки и газированные напитки рекомендуется покупать заранее.

Дополнения

Не забудьте добавить в список:

  • 1-2 бутылки растительного масла;
  • 2 пачки сливочного масла;
  • специи, соусы, хлеб.

Эти продукты можно купить даже в последние дни.

Следуя этому плану, вы сможете избежать лишних затрат, суеты и сделать свой праздник действительно незабываемым.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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