Рыбный Оливье: салат, который удивит всех за столом

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от традиционного рецепта любимого салата? Тогда этот вариант рыбного "Оливье" с красной рыбой станет отличным решением для праздничного стола. В нём удачно сочетаются знакомые ингредиенты с нежным вкусом слабосолёной семги.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оливье

Ингредиенты:

Семга (филе слабого посола) — 400 г

Огурец свежий — 1 шт.

Картофель — 4 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Зелёный горошек (консервированный) — 200 г

Майонез или домашний соус для заправки

Пошаговое приготовление

Рыбная основа: нарежьте слабосолёную семгу небольшими кубиками и переложите в миску. Подготовка овощей и яиц: нарежьте такими же кубиками отварной картофель, морковь, свежий огурец и сваренные вкрутую яйца. Смешивание или выкладывание слоями: слейте маринад с консервированного горошка и добавьте его к подготовленным ингредиентам. Можно просто смешать всё в салатнике, а для красивой подачи — использовать кулинарное кольцо и выложить слоями. Добавление лука (по желанию): лук — на ваше усмотрение. Репчатый добавит привычной остроты, зелёный — лёгкости и свежести. Кстати, салат без лука хранится дольше. Заправка и подача: смешайте ингредиенты с майонезом или приготовьте лёгкий соус на основе йогурта. Подавайте к столу и наслаждайтесь необычным вариантом "Оливье"!

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

