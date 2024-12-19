Рыбный Оливье: салат, который удивит всех за столом

Устали от традиционного рецепта любимого салата? Тогда этот вариант рыбного "Оливье" с красной рыбой станет отличным решением для праздничного стола. В нём удачно сочетаются знакомые ингредиенты с нежным вкусом слабосолёной семги.
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оливье
Ингредиенты:
Семга (филе слабого посола) — 400 г
Огурец свежий — 1 шт.
Картофель — 4 шт.
Морковь — 2 шт.
Яйца — 3 шт.
Зелёный горошек (консервированный) — 200 г
Майонез или домашний соус для заправки
Пошаговое приготовление
Рыбная основа: нарежьте слабосолёную семгу небольшими кубиками и переложите в миску.
Подготовка овощей и яиц: нарежьте такими же кубиками отварной картофель, морковь, свежий огурец и сваренные вкрутую яйца.
Смешивание или выкладывание слоями: слейте маринад с консервированного горошка и добавьте его к подготовленным ингредиентам. Можно просто смешать всё в салатнике, а для красивой подачи — использовать кулинарное кольцо и выложить слоями.
Добавление лука (по желанию): лук — на ваше усмотрение. Репчатый добавит привычной остроты, зелёный — лёгкости и свежести. Кстати, салат без лука хранится дольше.
Заправка и подача: смешайте ингредиенты с майонезом или приготовьте лёгкий соус на основе йогурта. Подавайте к столу и наслаждайтесь необычным вариантом "Оливье"!
Уточнения
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.