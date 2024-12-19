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Низкокалорийный домашний майонез: простой рецепт с неожиданными компонентами

1:07
Еда

Хотите наслаждаться вкусом майонеза без лишних калорий и тяжести для желудка? Попробуйте приготовить домашний вариант этого популярного соуса, заменив растительное масло на более лёгкие ингредиенты.

Майонез
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Майонез

Секретные ингредиенты

Кефир и творог — вот что придаст вашему майонезу нежную текстуру и приятный вкус, сохраняя при этом низкую калорийность.

Ингредиенты

  • 2 желтка варёных яиц
  • 3 ст. л. мягкого творога
  • 3 ст. л. кефира (жирность 2,5%)
  • 2 ч. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. горчицы
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой ёмкости соедините желтки, творог и кефир.
  2. Добавьте лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу.
  3. С помощью погружного блендера взбейте смесь до однородной консистенции.
  4. Добавьте горчицу и продолжайте взбивать до получения гладкого соуса.

Этот лёгкий и ароматный майонез идеально подойдёт в качестве дипа или заправки для салатов.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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