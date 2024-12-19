Низкокалорийный домашний майонез: простой рецепт с неожиданными компонентами

Хотите наслаждаться вкусом майонеза без лишних калорий и тяжести для желудка? Попробуйте приготовить домашний вариант этого популярного соуса, заменив растительное масло на более лёгкие ингредиенты.
Кефир и творог — вот что придаст вашему майонезу нежную текстуру и приятный вкус, сохраняя при этом низкую калорийность.
Этот лёгкий и ароматный майонез идеально подойдёт в качестве дипа или заправки для салатов.
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.