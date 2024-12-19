Низкокалорийный домашний майонез: простой рецепт с неожиданными компонентами

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите наслаждаться вкусом майонеза без лишних калорий и тяжести для желудка? Попробуйте приготовить домашний вариант этого популярного соуса, заменив растительное масло на более лёгкие ингредиенты.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Майонез

Секретные ингредиенты

Кефир и творог — вот что придаст вашему майонезу нежную текстуру и приятный вкус, сохраняя при этом низкую калорийность.

Ингредиенты

2 желтка варёных яиц

3 ст. л. мягкого творога

3 ст. л. кефира (жирность 2,5%)

2 ч. л. лимонного сока

1 ч. л. горчицы

Соль и перец по вкусу

Приготовление

В глубокой ёмкости соедините желтки, творог и кефир. Добавьте лимонный сок, посолите и поперчите по вкусу. С помощью погружного блендера взбейте смесь до однородной консистенции. Добавьте горчицу и продолжайте взбивать до получения гладкого соуса.

Этот лёгкий и ароматный майонез идеально подойдёт в качестве дипа или заправки для салатов.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

