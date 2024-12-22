Как не набрать вес в зимние праздники

Зимой многие сталкиваются с трудностями в борьбе с лишним весом. Эксперты издания Health объяснили, почему это происходит, и поделились советами, как не набрать дополнительные килограммы.
Согласно исследованиям, в период с ноября по январь человек может набрать 1-2 кг, а иногда и больше. Этому способствуют как эволюционные механизмы, так и изменения в образе жизни.
Доктор Сью Декотис отмечает, что главной причиной является не замедленный метаболизм, а увеличение потребления калорий. В холодное время года рацион меняется: появляется тяга к сытной и калорийной пище, которая помогает согреться.
Зимой также снижается уровень физической активности. Непогода и короткий световой день делают прогулки менее привлекательными, а мотивация к занятиям спортом ослабевает. Дополнительным фактором становится праздничный сезон с обилием застолий.
Диетолог Эмма Лэнг подчеркивает, что многие люди чувствительны к изменениям гормонального фона, вызванным сменой сезонов. Эти колебания влияют на настроение, аппетит и уровень энергии.
К тому же зимой возрастает потребление алкоголя, который не только калориен, но и снижает контроль над количеством съеденного. Усталость, склонность к депрессии и снижение активности тоже играют свою роль.
Хотя похудеть зимой действительно сложнее, можно избежать набора лишних килограммов. Эксперты советуют:
Зимой важно не только следить за питанием, но и поддерживать физическую активность и эмоциональное состояние. Это поможет избежать лишнего веса и настроиться на здоровый образ жизни.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
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