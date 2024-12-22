Как не набрать вес в зимние праздники

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Зимой многие сталкиваются с трудностями в борьбе с лишним весом. Эксперты издания Health объяснили, почему это происходит, и поделились советами, как не набрать дополнительные килограммы.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Почему вес растет

Согласно исследованиям, в период с ноября по январь человек может набрать 1-2 кг, а иногда и больше. Этому способствуют как эволюционные механизмы, так и изменения в образе жизни.

Доктор Сью Декотис отмечает, что главной причиной является не замедленный метаболизм, а увеличение потребления калорий. В холодное время года рацион меняется: появляется тяга к сытной и калорийной пище, которая помогает согреться.

Зимой также снижается уровень физической активности. Непогода и короткий световой день делают прогулки менее привлекательными, а мотивация к занятиям спортом ослабевает. Дополнительным фактором становится праздничный сезон с обилием застолий.

Как влияют сезонные колебания

Диетолог Эмма Лэнг подчеркивает, что многие люди чувствительны к изменениям гормонального фона, вызванным сменой сезонов. Эти колебания влияют на настроение, аппетит и уровень энергии.

К тому же зимой возрастает потребление алкоголя, который не только калориен, но и снижает контроль над количеством съеденного. Усталость, склонность к депрессии и снижение активности тоже играют свою роль.

Что делать, чтобы не набрать вес

Хотя похудеть зимой действительно сложнее, можно избежать набора лишних килограммов. Эксперты советуют:

Перекус перед застольем. Перед праздничным ужином съешьте что-то белковое, чтобы снизить риск переедания. Планирование рациона. Включайте в меню больше белка, клетчатки, овощей и фруктов. Не обязательно только свежих — ферментированные продукты тоже подойдут. Умеренность в алкоголе. Старайтесь ограничивать его потребление. Прогулки и тренировки. Даже короткие прогулки помогут улучшить настроение и сохранить активность. Если спортзал недоступен, переключитесь на домашние тренировки.

Зимой важно не только следить за питанием, но и поддерживать физическую активность и эмоциональное состояние. Это поможет избежать лишнего веса и настроиться на здоровый образ жизни.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



