Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
ОСАГО подешевело, а выплаты выросли: чем это обернётся для водителей
Как вырастить грушу: от саженца до первого урожая
Ксения Бородина публично обратилась к младшей дочери: сохрани в себе стержень
Овощи со змеиными названиями: символ удачи для вашего сада
Кто более ласков — кот или кошка? Интересные факты
Михаил Боярский планирует завершить актёрскую карьеру
Трамп нацелен на Арктику для решения конфликта на Украине
Три ломтика хлеба в день - достаточно ли этого

Как не набрать вес в зимние праздники

2:32
Еда

Зимой многие сталкиваются с трудностями в борьбе с лишним весом. Эксперты издания Health объяснили, почему это происходит, и поделились советами, как не набрать дополнительные килограммы.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Почему вес растет

Согласно исследованиям, в период с ноября по январь человек может набрать 1-2 кг, а иногда и больше. Этому способствуют как эволюционные механизмы, так и изменения в образе жизни.

Доктор Сью Декотис отмечает, что главной причиной является не замедленный метаболизм, а увеличение потребления калорий. В холодное время года рацион меняется: появляется тяга к сытной и калорийной пище, которая помогает согреться.

Зимой также снижается уровень физической активности. Непогода и короткий световой день делают прогулки менее привлекательными, а мотивация к занятиям спортом ослабевает. Дополнительным фактором становится праздничный сезон с обилием застолий.

Как влияют сезонные колебания

Диетолог Эмма Лэнг подчеркивает, что многие люди чувствительны к изменениям гормонального фона, вызванным сменой сезонов. Эти колебания влияют на настроение, аппетит и уровень энергии.

К тому же зимой возрастает потребление алкоголя, который не только калориен, но и снижает контроль над количеством съеденного. Усталость, склонность к депрессии и снижение активности тоже играют свою роль.

Что делать, чтобы не набрать вес

Хотя похудеть зимой действительно сложнее, можно избежать набора лишних килограммов. Эксперты советуют:

  1. Перекус перед застольем. Перед праздничным ужином съешьте что-то белковое, чтобы снизить риск переедания.
  2. Планирование рациона. Включайте в меню больше белка, клетчатки, овощей и фруктов. Не обязательно только свежих — ферментированные продукты тоже подойдут.
  3. Умеренность в алкоголе. Старайтесь ограничивать его потребление.
  4. Прогулки и тренировки. Даже короткие прогулки помогут улучшить настроение и сохранить активность. Если спортзал недоступен, переключитесь на домашние тренировки.

Зимой важно не только следить за питанием, но и поддерживать физическую активность и эмоциональное состояние. Это поможет избежать лишнего веса и настроиться на здоровый образ жизни.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина сняла ролик о совместной жизни с Николаем Сердюковым: открыла портал в ад Аудио 
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности
Российский шоу-бизнес
Екатерина Стриженова показала младшую дочь, отказавшуюся от публичности Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Три ломтика хлеба в день - достаточно ли этого
Секреты настоящей органики: как выбрать безопасную косметику
Киберпанк-полицейский замечен за работой на службе в Китае
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области
Независимость кошек: почему они игнорируют ваши команды
Викторию Боню требуют проверить на финансирование ВСУ: в чём провинилась блогерша
Простой, но вкусный салат для новогоднего стола! Потратьте минимум усилий
Как выбрать огурцы для прохладного климата: проверенные советы
Как вырастить клубнику, которая плодоносит всё лето
Лариса Долина будет отмечать Новый год в проданной мошенникам квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.