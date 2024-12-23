Как правильно размораживать и чистить морозильную камеру

Уборка в морозильной камере — задача, которую многие стараются отложить. Однако поддержание чистоты внутри устройства важно не только для сохранения свежести продуктов, но и для правильной работы техники.
Диетолог Кэрри Габриэль советует проводить быструю уборку морозилки раз в неделю. Для этого достаточно протереть полки и укромные места влажной тряпкой. Тщательная генеральная уборка требуется реже — достаточно одного раза в год или после серьезного перебоя с подачей электроэнергии.
Чтобы еда сохранялась дольше, важно упаковывать продукты герметично. При заготовке используйте контейнеры или пакеты с застежкой и обязательно указывайте срок годности.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.
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