Как правильно размораживать и чистить морозильную камеру

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Уборка в морозильной камере — задача, которую многие стараются отложить. Однако поддержание чистоты внутри устройства важно не только для сохранения свежести продуктов, но и для правильной работы техники.

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Когда нужно проводить уборку

Диетолог Кэрри Габриэль советует проводить быструю уборку морозилки раз в неделю. Для этого достаточно протереть полки и укромные места влажной тряпкой. Тщательная генеральная уборка требуется реже — достаточно одного раза в год или после серьезного перебоя с подачей электроэнергии.

Пошаговая инструкция по уборке

Отключите устройство.

Перед началом уборки обязательно вытащите холодильник из розетки. Освободите морозилку.

Переложите продукты в сумку-холодильник или, если на улице мороз, оставьте их на балконе. Разморозьте камеру.

Если на стенках и дверцах образовался лед, оставьте морозилку открытой, чтобы наледь растаяла. Очистите поверхности.

Приготовьте раствор из теплой воды и средства для мытья посуды. С помощью губки протрите полки, стенки и ящики. Высушите морозилку.

Используйте сухое полотенце, чтобы убрать влагу. Включать устройство можно только после полного высыхания поверхностей. Проверьте продукты. Разберите содержимое: продукты с истекшим сроком годности, потемневшие овощи и фрукты, а также липкие или протекшие упаковки следует выбросить.

Как сохранить порядок

Чтобы еда сохранялась дольше, важно упаковывать продукты герметично. При заготовке используйте контейнеры или пакеты с застежкой и обязательно указывайте срок годности.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье.



