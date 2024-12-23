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Как правильно размораживать и чистить морозильную камеру

1:48
Еда

Уборка в морозильной камере — задача, которую многие стараются отложить. Однако поддержание чистоты внутри устройства важно не только для сохранения свежести продуктов, но и для правильной работы техники.

холодильник
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодильник

Когда нужно проводить уборку

Диетолог Кэрри Габриэль советует проводить быструю уборку морозилки раз в неделю. Для этого достаточно протереть полки и укромные места влажной тряпкой. Тщательная генеральная уборка требуется реже — достаточно одного раза в год или после серьезного перебоя с подачей электроэнергии.

Пошаговая инструкция по уборке

  1. Отключите устройство.
    Перед началом уборки обязательно вытащите холодильник из розетки.
  2. Освободите морозилку.
    Переложите продукты в сумку-холодильник или, если на улице мороз, оставьте их на балконе.
  3. Разморозьте камеру.
    Если на стенках и дверцах образовался лед, оставьте морозилку открытой, чтобы наледь растаяла.
  4. Очистите поверхности.
    Приготовьте раствор из теплой воды и средства для мытья посуды. С помощью губки протрите полки, стенки и ящики.
  5. Высушите морозилку.
    Используйте сухое полотенце, чтобы убрать влагу. Включать устройство можно только после полного высыхания поверхностей.
  6. Проверьте продукты.
  7. Разберите содержимое: продукты с истекшим сроком годности, потемневшие овощи и фрукты, а также липкие или протекшие упаковки следует выбросить.

Как сохранить порядок

Чтобы еда сохранялась дольше, важно упаковывать продукты герметично. При заготовке используйте контейнеры или пакеты с застежкой и обязательно указывайте срок годности.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах. В развитых странах бытовой холодильник имеется почти в каждой семье. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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