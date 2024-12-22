Масло или яйца: что первым отправлять на сковороду

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Американский шеф-повар Бобби Флай раскрыл тонкости приготовления яичницы-болтуньи (или скрэмбла). По его мнению, добиться идеального результата можно, только отойдя от привычных правил готовки.

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Готовьте на холодной сковороде

Многие начинают готовить яичницу на горячей сковороде, но Бобби советует делать наоборот. Все ингредиенты нужно добавлять на холодную сковороду, чтобы они прогревались равномерно.

Сливочное масло — залог мягкости

Первым делом на сковородку кладите небольшой кусочек сливочного масла. Оно придаст блюду нежную и кремовую текстуру.

Постоянное перемешивание — ключ к успеху

Готовить болтунью следует на среднем огне, непрерывно помешивая яйца лопаткой. Это поможет добиться нежной текстуры, напоминающей крупицы творога. По словам Флая, лучше оставить яичницу слегка влажной, чтобы сохранить её сочность.

Дайте яичнице "отдохнуть"

После приготовления снимите сковороду с огня и накройте крышкой на пару минут. Это позволит вкусу раскрыться. Только потом добавляйте соль и подавайте блюдо.

Идеальные добавки

Шеф-повар рекомендует подавать скрэмбл с козьим сыром, зелёным луком и соусом ромеско. Последний придаст блюду пикантности.

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц. В русском языке различаются яичница-глазунья, в которой желток должен по возможности остаться целым и сырым, и яичница-болтунья, в которой яйца перемешиваются. Яичница-болтунья, к которой добавляется молоко или другая жидкость, называется омлет.



