Как завтрак, обед и ужин влияют на ваш метаболизм

Вопрос времени приема пищи может оказаться не таким простым, как кажется. Диетолог Маргарита Королева подчеркивает: для здоровья важно придерживаться определенного графика приема пищи каждый день.
Эксперты рекомендуют трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Если есть необходимость, можно добавить один перекус — между завтраком и обедом или обедом и ужином. В первой половине дня это могут быть фрукты или натуральные сладости, а во второй — блюда с высоким содержанием белка.
Диетолог рекомендует такой график:
"Перекус между обедом и ужином ни в коем случае не должен быть углеводным. Кроме того, не рекомендуются жирные продукты", — предупреждает специалист.
Правильный перекус — залог поддержания стабильного уровня сахара в крови, что помогает избежать резкого чувства голода и переедания во время основного приема пищи.
Соблюдение графика приема пищи помогает организму настроиться на регулярную работу, поддерживать стабильный метаболизм и исключить вредные пищевые привычки. Даже в условиях напряженного графика времени на полноценный завтрак, обед и ужин должно быть достаточно.
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