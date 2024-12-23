Как завтрак, обед и ужин влияют на ваш метаболизм

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Вопрос времени приема пищи может оказаться не таким простым, как кажется. Диетолог Маргарита Королева подчеркивает: для здоровья важно придерживаться определенного графика приема пищи каждый день.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак, приём пищи

Идеальный режим питания

Эксперты рекомендуют трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Если есть необходимость, можно добавить один перекус — между завтраком и обедом или обедом и ужином. В первой половине дня это могут быть фрукты или натуральные сладости, а во второй — блюда с высоким содержанием белка.

Диетолог рекомендует такой график:

Завтрак — с 7 до 9 утра,

Обед — с 12 до 14 часов,

Ужин — с 17 до 19 часов.

Какие перекусы допустимы

"Перекус между обедом и ужином ни в коем случае не должен быть углеводным. Кроме того, не рекомендуются жирные продукты", — предупреждает специалист.

Правильный перекус — залог поддержания стабильного уровня сахара в крови, что помогает избежать резкого чувства голода и переедания во время основного приема пищи.

Почему режим питания так важен

Соблюдение графика приема пищи помогает организму настроиться на регулярную работу, поддерживать стабильный метаболизм и исключить вредные пищевые привычки. Даже в условиях напряженного графика времени на полноценный завтрак, обед и ужин должно быть достаточно.