Диабет, инфаркт, онкология: что общего с выпечкой

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Диабет, инфаркт и даже онкологические заболевания — всё это может быть связано с употреблением выпечки. Доктор Александр Мясников предупреждает, что сдобу безопасно есть только ту, которую вы приготовили самостоятельно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Опасность промышленной выпечки

В основе любой выпечки лежат крахмал, соль, сахар и жиры. Однако домашняя выпечка, где используются натуральные продукты, значительно отличается от той, что производится в промышленных масштабах. В покупных булочках и круассанах вместо натурального масла часто добавляют трансжиры — одну из самых вредных разновидностей жиров.

"Это то, что нас убивает. Они повышают уровень плохого холестерина и снижают хороший. Выпечка сегодня — это путь к ожирению, диабету, онкологии, инфарктам, инсультам", — подчеркнул Мясников.

Когда можно позволить себе выпечку

Высококалорийную выпечку лучше оставить для редких случаев, таких как большие праздники. Частое употребление сдобы повышает риск ожирения и провоцирует развитие серьёзных заболеваний.

Как минимизировать риски

Выбирайте домашнюю выпечку, где жиры заменены на сливочное масло, и следите за её количеством в рационе. Отучиться от регулярного потребления сдобы — важный шаг на пути к здоровью.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

