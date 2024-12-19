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2 рецепта ПП майонеза

0:46
Еда

Приготовьте майонез, который будет не только вкусный, но и полезный!

Желток
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Churushkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Желток

Первый рецепт ПП майонеза на сметане.

Ингредиенты: 2 варёных желтка, 200 г 15% сметаны, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу.

Приготовление очень простое — сложите все ингредиенты в чашу, пробейте блендером и охладите.

Второй рецепт ПП майонеза из авокадо.

Ингредиенты: 1 спелый авокадо, половина лимона, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. горчицы, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления такой же, как и в первом рецепте. ⠀

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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