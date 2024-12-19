2 рецепта ПП майонеза

Приготовьте майонез, который будет не только вкусный, но и полезный!
Первый рецепт ПП майонеза на сметане.
Ингредиенты: 2 варёных желтка, 200 г 15% сметаны, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. лимонного сока, соль и перец по вкусу.
Приготовление очень простое — сложите все ингредиенты в чашу, пробейте блендером и охладите.
Второй рецепт ПП майонеза из авокадо.
Ингредиенты: 1 спелый авокадо, половина лимона, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. горчицы, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления такой же, как и в первом рецепте. ⠀
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.