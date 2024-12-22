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Секрет утренней воды: как избежать дискомфорта

1:28
Еда

Стакан теплой воды натощак стал привычным утренним ритуалом для многих. Считается, что он "разгоняет" метаболизм. Однако нутрициолог Кристина Колайко утверждает, что это заблуждение. Вода с утра помогает пробудить организм, очистить кишечник и мягко запустить работу ЖКТ, но на скорость обмена веществ практически не влияет.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

Как правильно пить воду утром

Несмотря на очевидную пользу, утренняя вода может вызвать дискомфорт, если пить ее неправильно. Колайко советует употреблять воду медленно, маленькими глотками и в сидячем положении. Важно, чтобы температура жидкости не превышала 50°C.

Лучшее время для утреннего стакана воды — через 15-20 минут после пробуждения, но до первого приема пищи. Пить воду сразу после того, как вы встали с постели, не рекомендуется, так как это может спровоцировать тошноту.

Кому особенно полезна вода натощак

Теплая вода по утрам подходит практически всем, но особенно рекомендуется людям с проблемами пищеварения, кожными заболеваниями и нарушениями работы желчного пузыря. Для них утренний стакан воды может стать важной частью заботы о здоровье.

Вода натощак действительно полезна, но только при правильном подходе. Этот простой ритуал способен мягко пробудить организм и улучшить его общее состояние.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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