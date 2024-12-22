Секрет утренней воды: как избежать дискомфорта

Стакан теплой воды натощак стал привычным утренним ритуалом для многих. Считается, что он "разгоняет" метаболизм. Однако нутрициолог Кристина Колайко утверждает, что это заблуждение. Вода с утра помогает пробудить организм, очистить кишечник и мягко запустить работу ЖКТ, но на скорость обмена веществ практически не влияет.
Несмотря на очевидную пользу, утренняя вода может вызвать дискомфорт, если пить ее неправильно. Колайко советует употреблять воду медленно, маленькими глотками и в сидячем положении. Важно, чтобы температура жидкости не превышала 50°C.
Лучшее время для утреннего стакана воды — через 15-20 минут после пробуждения, но до первого приема пищи. Пить воду сразу после того, как вы встали с постели, не рекомендуется, так как это может спровоцировать тошноту.
Теплая вода по утрам подходит практически всем, но особенно рекомендуется людям с проблемами пищеварения, кожными заболеваниями и нарушениями работы желчного пузыря. Для них утренний стакан воды может стать важной частью заботы о здоровье.
Вода натощак действительно полезна, но только при правильном подходе. Этот простой ритуал способен мягко пробудить организм и улучшить его общее состояние.
Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека.
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