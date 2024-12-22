Секрет утренней воды: как избежать дискомфорта

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Стакан теплой воды натощак стал привычным утренним ритуалом для многих. Считается, что он "разгоняет" метаболизм. Однако нутрициолог Кристина Колайко утверждает, что это заблуждение. Вода с утра помогает пробудить организм, очистить кишечник и мягко запустить работу ЖКТ, но на скорость обмена веществ практически не влияет.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

Как правильно пить воду утром

Несмотря на очевидную пользу, утренняя вода может вызвать дискомфорт, если пить ее неправильно. Колайко советует употреблять воду медленно, маленькими глотками и в сидячем положении. Важно, чтобы температура жидкости не превышала 50°C.

Лучшее время для утреннего стакана воды — через 15-20 минут после пробуждения, но до первого приема пищи. Пить воду сразу после того, как вы встали с постели, не рекомендуется, так как это может спровоцировать тошноту.

Кому особенно полезна вода натощак

Теплая вода по утрам подходит практически всем, но особенно рекомендуется людям с проблемами пищеварения, кожными заболеваниями и нарушениями работы желчного пузыря. Для них утренний стакан воды может стать важной частью заботы о здоровье.

Вода натощак действительно полезна, но только при правильном подходе. Этот простой ритуал способен мягко пробудить организм и улучшить его общее состояние.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека.



