Куда прячется сахар: продукты, о которых вы не подозревали

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Сахар уже давно называют "белым ядом", и этот тезис активно обсуждается экспертами. Однако специалисты Роскачества уверены: важно не демонизировать продукт, а понимать меру его употребления.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваза с сахаром

Где скрывается сахар

Сахар содержится не только в сладостях и газировке. Он присутствует в большинстве популярных продуктов, таких как кетчуп, майонез, соусы и даже хлеб. Именно скрытые источники сахара зачастую становятся причиной его избыточного потребления.

Почему сахар вреден

Когда сахара в организме становится слишком много, он не успевает перерабатываться и превращается в жировые отложения. Это нарушает работу организма: уровень сахара в крови падает, и снова появляется чувство голода. В результате возникает риск набора лишнего веса и развития диабета. Постоянно высокий уровень глюкозы может привести к тому, что поджелудочная железа перестанет вырабатывать инсулин.

Кроме того, сахар разрушает зубную эмаль, провоцируя кариес, и негативно влияет на состояние кожи. Он может вызывать высыпания, снижать эластичность и ускорять процессы старения, подчеркнули в Роскачестве.

Итог: сахар — с осторожностью

Употребление сахара не всегда вредно, но его избыток однозначно наносит ущерб организму. Регулярный контроль рациона и выбор продуктов с низким содержанием сахара помогут сохранить здоровье и избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



