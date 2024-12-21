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Куда прячется сахар: продукты, о которых вы не подозревали

1:34
Еда

Сахар уже давно называют "белым ядом", и этот тезис активно обсуждается экспертами. Однако специалисты Роскачества уверены: важно не демонизировать продукт, а понимать меру его употребления.

Ваза с сахаром
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваза с сахаром

Где скрывается сахар

Сахар содержится не только в сладостях и газировке. Он присутствует в большинстве популярных продуктов, таких как кетчуп, майонез, соусы и даже хлеб. Именно скрытые источники сахара зачастую становятся причиной его избыточного потребления.

Почему сахар вреден

Когда сахара в организме становится слишком много, он не успевает перерабатываться и превращается в жировые отложения. Это нарушает работу организма: уровень сахара в крови падает, и снова появляется чувство голода. В результате возникает риск набора лишнего веса и развития диабета. Постоянно высокий уровень глюкозы может привести к тому, что поджелудочная железа перестанет вырабатывать инсулин.

Кроме того, сахар разрушает зубную эмаль, провоцируя кариес, и негативно влияет на состояние кожи. Он может вызывать высыпания, снижать эластичность и ускорять процессы старения, подчеркнули в Роскачестве.

Итог: сахар — с осторожностью

Употребление сахара не всегда вредно, но его избыток однозначно наносит ущерб организму. Регулярный контроль рациона и выбор продуктов с низким содержанием сахара помогут сохранить здоровье и избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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