Витамин D: нужен ли он вам и как правильно его принимать

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Полки аптек пестрят упаковками витаминов и БАДов, а блогеры наперебой демонстрируют, как они принимают яркие капсулы. Однако насколько оправдана такая тенденция? Своим мнением в программе "Доктор Мясников" поделился врач Александр Мясников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain витамин D

Когда витамин D действительно нужен

Врач подчеркнул, что витамин D является исключением среди прочих добавок.

Его прием действительно обязателен для некоторых групп людей:

беременных женщин;

детей;

пожилых людей;

вегетарианцев;

тех, у кого имеются проблемы с почками или всасыванием жиров.

"От себя скажу: витамин D — это единственный витамин, который имеет смысл принимать", — отметил Александр Мясников.

Где взять витамин D

Основными источниками витамина D остаются солнечный свет и пища. Он содержится в рыбе и молочных продуктах. Однако, если с пищей и солнечными лучами поступает недостаточно витамина, врач может рекомендовать специальные добавки в капсулах.

Консультация с врачом — обязательна

Мясников напомнил, что любые витамины и БАДы следует принимать только после консультации со специалистом. Перед этим важно сдать анализы на дефицит витамина D и других веществ.

Уточнения

Витамины группы D — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D 3 ) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.



