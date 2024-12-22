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Витамин D: нужен ли он вам и как правильно его принимать

1:20
Еда

Полки аптек пестрят упаковками витаминов и БАДов, а блогеры наперебой демонстрируют, как они принимают яркие капсулы. Однако насколько оправдана такая тенденция? Своим мнением в программе "Доктор Мясников" поделился врач Александр Мясников.

витамин D
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
витамин D

Когда витамин D действительно нужен

Врач подчеркнул, что витамин D является исключением среди прочих добавок.

Его прием действительно обязателен для некоторых групп людей:

  • беременных женщин;
  • детей;
  • пожилых людей;
  • вегетарианцев;
  • тех, у кого имеются проблемы с почками или всасыванием жиров.

"От себя скажу: витамин D — это единственный витамин, который имеет смысл принимать", — отметил Александр Мясников.

Где взять витамин D

Основными источниками витамина D остаются солнечный свет и пища. Он содержится в рыбе и молочных продуктах. Однако, если с пищей и солнечными лучами поступает недостаточно витамина, врач может рекомендовать специальные добавки в капсулах.

Консультация с врачом — обязательна

Мясников напомнил, что любые витамины и БАДы следует принимать только после консультации со специалистом. Перед этим важно сдать анализы на дефицит витамина D и других веществ.

Уточнения

Витамины группы D  — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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