Витамин D: нужен ли он вам и как правильно его принимать

Полки аптек пестрят упаковками витаминов и БАДов, а блогеры наперебой демонстрируют, как они принимают яркие капсулы. Однако насколько оправдана такая тенденция? Своим мнением в программе "Доктор Мясников" поделился врач Александр Мясников.
Врач подчеркнул, что витамин D является исключением среди прочих добавок.
Его прием действительно обязателен для некоторых групп людей:
"От себя скажу: витамин D — это единственный витамин, который имеет смысл принимать", — отметил Александр Мясников.
Основными источниками витамина D остаются солнечный свет и пища. Он содержится в рыбе и молочных продуктах. Однако, если с пищей и солнечными лучами поступает недостаточно витамина, врач может рекомендовать специальные добавки в капсулах.
Мясников напомнил, что любые витамины и БАДы следует принимать только после консультации со специалистом. Перед этим важно сдать анализы на дефицит витамина D и других веществ.
Витамины группы D — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона B, а также поступает в организм человека с пищей.
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