Самый удачный рецепт теста для вареников: не прилипнет и не порвётся при варке

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние вареники — это одни из самых вкусных полуфабрикатов, которые легко можно приготовить заранее и хранить в морозильной камере. Существует множество начинок для вареников: картофель, капуста, грибы, ягоды, творог и даже сухофрукты. Однако многие хозяйки сталкиваются с распространенной проблемой — во время варки тесто часто рвётся, и начинка оказывается в бульоне.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Кулинарные эксперты поделились рецептом теста на кипятке, которое не только не порвётся, но и будет невероятно нежным.

Ингредиенты:

500 г пшеничной муки

250 мл кипятка

одно куриное яйцо

45 мл растительного масла

щепотка соли

Способ приготовления:

Начните с просеивания муки, затем добавьте к ней яйцо и соль. Хорошо перемешайте эти ингредиенты, а затем влейте растительное масло и кипяток. Замесите тесто вручную или с помощью кухонного комбайна. После этого оставьте тесто на 20 минут при комнатной температуре, накрыв его глубокой ёмкостью. Через указанное время можно приступать к лепке. Кулинары заверяют, что это тесто не будет прилипать к рукам, и вам не потребуется добавлять лишнюю муку для раскатки.



Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами, основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

