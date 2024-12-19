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Самый удачный рецепт теста для вареников: не прилипнет и не порвётся при варке

1:21
Еда

Домашние вареники — это одни из самых вкусных полуфабрикатов, которые легко можно приготовить заранее и хранить в морозильной камере. Существует множество начинок для вареников: картофель, капуста, грибы, ягоды, творог и даже сухофрукты. Однако многие хозяйки сталкиваются с распространенной проблемой — во время варки тесто часто рвётся, и начинка оказывается в бульоне.

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Кулинарные эксперты поделились рецептом теста на кипятке, которое не только не порвётся, но и будет невероятно нежным.

Ингредиенты:

  • 500 г пшеничной муки
  • 250 мл кипятка
  • одно куриное яйцо
  • 45 мл растительного масла
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

  1. Начните с просеивания муки, затем добавьте к ней яйцо и соль. Хорошо перемешайте эти ингредиенты, а затем влейте растительное масло и кипяток.

  2. Замесите тесто вручную или с помощью кухонного комбайна. После этого оставьте тесто на 20 минут при комнатной температуре, накрыв его глубокой ёмкостью.

  3. Через указанное время можно приступать к лепке. Кулинары заверяют, что это тесто не будет прилипать к рукам, и вам не потребуется добавлять лишнюю муку для раскатки.
     

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами, основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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