Как правильно подготовиться к новогодним застольям

До наступления главной ночи в году остается совсем немного времени. Сейчас — идеальный момент, чтобы подготовить организм к новогодним застольям. Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует методику очищения организма с помощью риса.
Курс длится 10 дней и состоит из простых ежедневных процедур.
Для этого потребуется всего три столовые ложки риса:
Важно: после употребления риса в течение трёх часов нельзя ничего есть. Затем можно вернуться к обычному питанию, включая в рацион сухофрукты.
"Прозрачный рис в данном случае — это не еда, а лекарство. Он аккумулирует и выводит из организма излишки солей", — поясняет Маргарита Королева.
Очищение помогает улучшить общее самочувствие, нормализовать обмен веществ и подготовить организм к праздничным нагрузкам. Методика безопасна и подходит большинству людей, но перед её началом рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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