Как правильно подготовиться к новогодним застольям

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

До наступления главной ночи в году остается совсем немного времени. Сейчас — идеальный момент, чтобы подготовить организм к новогодним застольям. Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует методику очищения организма с помощью риса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Методика очищения

Курс длится 10 дней и состоит из простых ежедневных процедур.

Для этого потребуется всего три столовые ложки риса:

Залейте рис литром воды и оставьте на ночь.

Утром слейте воду, залейте свежую и проварите рис 5 минут.

Промойте рис, снова залейте водой и повторите варку ещё три раза.

После четвёртой варки рис нужно съесть в тёплом виде.

Важно: после употребления риса в течение трёх часов нельзя ничего есть. Затем можно вернуться к обычному питанию, включая в рацион сухофрукты.

Почему рис

"Прозрачный рис в данном случае — это не еда, а лекарство. Он аккумулирует и выводит из организма излишки солей", — поясняет Маргарита Королева.

Результат программы

Очищение помогает улучшить общее самочувствие, нормализовать обмен веществ и подготовить организм к праздничным нагрузкам. Методика безопасна и подходит большинству людей, но перед её началом рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.





